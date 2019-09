Tango-Ensemble in der Tymmo-Kirche

„Jaurena Ruf Projekt“ präsentiert am Sonnabend Programm „Encuentros“

Avatar_shz von shz.de

16. September 2019, 14:45 Uhr

Lütjensee | Nach dem Auftritt im Jahr 2017 ist das international renommierte „Jaurena Ruf Projekt“ am Sonnabend, 21. September um 19 Uhr zum zweiten Mal in der Tymmo-Kirche Lütjense zu Gast. Das angekündigte Programm „Angel

Bailarin“ mit Raul Jaurena und Bernd Ruf wurde allerdings auf Wunsch der Künstler in ihr aktuelles Programm „Encuentros“ – Begegnungen abgeändert.

Auf diese Weise wird aus dem Tango-Duo mit dem Grammy-Preisträger Raul Jaurena (Bandoneon) und dem Golden-Melody-Award-Preisträger Bernd Ruf (Klarinette) durch die renommierte Tangosängerin Marga Mitchell und die beiden Ruf-Söhne Ivo (Klarinette) und Ilja Ruf (Klavier und Klarinette) ein Quintett.

Als Raul Jaurena und Bernd Ruf 1998 ihre Zusammenarbeit begannen, waren Ivo und Ilja Ruf noch nicht geboren. „Es erfüllt mich mit Stolz, mein in mehr als 70 Jahren gesammeltes Tango-Erbe an so begabte junge Musiker weitergeben zu dürfen“, sagt der 78-jährige Jaurena – Tango-Legende und offizieller Kulturbotschafter seiner Heimat Uruguay.

In der Besetzung Jaurena und Bernd Ruf (54) mit Ivo (20) und Ilja Ruf (18) treffen drei Generationen mit unterschiedlichen Wurzeln, Kulturen und Genres aufeinander. So entsteht aus europäischer Klassik, lateinamerikanischem Tango, osteuropäischem Klezmer und amerikanischem Jazz eine Musik voller Innigkeit, Dynamik und Energie.

In Eigenkompositionen und Klassikern erzählen die vier Musiker mit Sängerin Marga Mitchell Geschichten in Tönen, die berühren, fesseln und faszinieren.

Karten kosten im Vorverkauf im Presse-Centrum Hagedorn, der Buchladen – Anja Wenck und Tea & Coffee in Trittau, Kaufhaus Evers in Grönwohld und Stehle „Der Schuhladen“ in Lütjensee 16 Euro. An der Abendkasse kostet die Eintrittskarte für das Konzert in der Tymmo-Kirche 20 Euro. In der Pause gibt es Getränke und einen kleinen Imbiss.