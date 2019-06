Reinfeld : „Talente rund um die Kirche“: Ein Fest mit ganz viel Herz

Der Erlös des Gemeindefestes für jedermann fließt im 13. Jahr in die neue Kirchenbestuhlung.

Reinfeld | „Ohne diese vielen Menschen, die uns alle ehrenamtlich unterstützen, ginge gar nichts“, sagt Marlies Stolp vom Kreativen Frauentreff der Ev. Kirchengemeinde. Die Organisatorin des beliebten Gemeindefestes „Talente rund um die Kirche“ und die rund 40 Frauen, die hinter ihr stehen, planen seit Monaten das 13. Fest. „Auf meine Frauen ist 100 Prozent Verlass“, sagt Marlies Stolp nicht ohne Stolz.

Doch die 40 Helferinnen schaffen so ein großes Event natürlich nicht allein. „Da kommen noch mal 60 Menschen dazu, die für uns in Bewegung sind“, so Stolp.

So übernimmt Sven Müller aus Heidekamp den Fahrdienst vom Gemeindehaus zur Kirche, um das schmutzige Geschirr wegzubringen. Im Gemeindehaus wartet ein Abwaschteam, das den ganzen Tag ununterbrochen im Einsatz ist.

20 Helfer braucht Marlies Stolp für den Aufbau der diversen Stände, 15 zum Abbau. Zwei Teams bewirten im Wechsel die vielen Gäste mit leckerem Selbstgemachten. Nicht zu vergessen der beliebte Bücherstand und der Stand der Reinfelder Tafel mit dem Glücksrad. Doch viele Hände schaffen auch viel.

Diesmal soll der Erlös in die neue Bestuhlung der Matthias-Claudius-Kirche fließen. Über 3000 Euro Spenden für die neuen Stühle konnten die rührige 69-Jährige und ihre Frauen vor kurzem durch einen Flohmarkt im alten Claudius-Pastorat erzielen.

Nun hoffen die Ehrenamtlichen, dass das Gemeindefest ebenso viel einbringt. „Es wäre schön, wenn viele Spenden zusammenkämen, aber im Vordergrund – und das ist mir besonders wichtig – stehen die Begegnungen, Gespräche, das menschliche Beisammensein“, betont die Reinfelderin, die sich seit vielen Jahren in der Kirchengemeinde engagiert.

Über den bunten Markt mit den 18 externen Ausstellern bummeln, eine Tasse Kaffee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen der kreativen Frauen probieren, am Grill anschließend ein Würstchen und einen leckeren Salat genießen und bei der Tombola, betreut von Sandra Horn und Anja Hannappel, einen der 500 attraktiven Preise gewinnen – so sieht ein Sonntag rund um das Reinfelder Gotteshaus aus.

Viele Reinfelder Firmen unterstützten die Tombola mit tollen Preisen und wertvollen Gutscheinen.

Um 10 Uhr beginnt das Talente-Fest mit einem Gottesdienst, bei dem erstmals die neuen Konfirmanden eingeladen sind und beim Geschirrabräumen und Los-Verkauf helfen.

Das Angebot für Kinder sieht das Bemalen von Stofftaschen vor – gemanagt durch Blanka Salomon und ihre Tochter Klara. Diakon Marc Preißler bietet Kinderschminken an.

Um 11.30 Uhr wird der Auftritt des Posaunenchors erwartet, um 14 Uhr der Chor „Zwischentöne“, um 16 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Der Reinfelder Kammerchor präsentiert sich mit einem Oldtimer an einem eigenen Stand.

Ob Naturseife, Töpferarbeiten, Filz- und Gartenartikel, Schmuck, Genähtes oder Holzarbeiten – Gäste kommen auf dem Markt auf ihre Kosten. Die Oldesloer Wollschwalben werben für Nachwuchs und verkaufen ihre Strickwaren zugunsten der Kirchenbestuhlung.

Der neue Pastor zur Aushilfe, Götz Scheel, bietet an einem eigenen Stand Seidenschals aus Thailand, Laos und Kambodscha sowie Bernsteinschmuck aus Russland zugunsten einer Hilfsorganisation im Norden Thailands an.

Wer am Ende des ereignisreichen Tages noch Lust auf ein Glas des neuen Kirchenweins von einem Weingut aus Mommenheim hat, ist herzlich willkommen. Stolp: „Da steckt ganz viel Herzblut drin und das überträgt sich bestimmt auch auf ganz, ganz viele Gäste.“

>Das Gemeindefest „Talente rund um die Kirche“ beginnt am Sonntag, 16. Juni, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr startet das Programm und öffnen 18 Aussteller ihre Stände. Es gibt selbstgemachte kulinarische Angebote, 11.30 Uhr Posaunenchor, 14 Uhr Chor „Zwischentöne“, 16 Uhr Musikzug Feuerwehr. Für den Abbau um 17 Uhr werden noch starke Männer gesucht.