Bad Oldesloe : Tafelfahrzeug mutwillig beschädigt

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Vergangenen Donnerstag war die Welt noch in Ordnung, am Freitag gab es für das Fahrerteam der Oldesloer Tafel-EfA eine böse Überraschung: Motorhaube und Scheinwerfer des Kühlfahrzeugs (Foto) waren stark beschädigt. „Es sieht so aus, als ob die Beschädigungen durch einen kantigen Gegenstand entstanden sein könnten“, ärgert sich Christine von Dombrowski vom Leitungsteam der Oldesloer Tafel: „Erst wurden in Hamburg sämtliche Kühlaggregate der Tafelfahrzeuge geklaut, nun haben wir das Problem mit Vandalismus in Oldesloe.“ Ärgerlich, abgesehen von den Kosten ist das Ganze mit sehr viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden, schließlich muss das Tafelauto ja täglich Lebensmittel im weiten Umkreis einsammeln. Für Hinweise von Zeugen, die zur Ergreifung der Täter beitragen können, wäre das Team der Oldesloer Tafel sehr dankbar.



von Andreas Olbertz

erstellt am 12.Jun.2017 | 17:26 Uhr