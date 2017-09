Bargteheide : Tafel sucht weitere Mitstreiter

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Seit gut einem Jahr hat die Tafel-Ausgabestelle Bargteheide – älteste „Filiale“ der Ahrensburger Tafel/ Lebensmittel für Bedürftige – ihr neues Domizil in einem früheren Malergeschäft an der Hamburger Straße 7 nahe des Kleinen Theaters. Nach mehr als 20-jährigem beengtem Provisorium im alten Pastorat der Ev. Kirchengemeinde in der benachbarten Lindenstraße bieten sich am neuen Standort gute Arbeitsbedingungen für die knapp 20-köpfige Helfer-Crew. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren jetzigen Räumlichkeiten“, spricht die langjährige Leiterin Waltraud Giese fürs gesamte Team. Anfang August 2016 wurde der Tafel-Laden im 100 m² großen Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in Betrieb genommen. Kernstücke sind der Ausgaberaum mit Regalflächen und modernen Kühlvorrichtungen, zwei Lagerräume mit weiteren Kühl- und Tiefkühlgeräten und ein Pausenraum mit Teeküche.

Den größten Teil der moderaten Miete zahlt die Stadt Bargteheide, den Rest übernimmt die Ev. Kirchengemeinde. Die Tafel trägt die monatlichen Nebenkosten. „Für diese Unterstützung sind wir der Stadt und der Kirche sehr dankbar“, so Waltraud Giese, die seit 21 Jahren den „Laden ohne Kasse“ leitet. Aktuell unterstützt die Tafel allein in Bargteheide jede Woche 470 Bedürftige in 155 Haushalten – in der Mehrzahl Flüchtlinge, Migranten, Rentner und Alleinerziehende. Lebensmittelausgabe ist jeden Freitag von 14.30 bis 16 Uhr. Dank eines veränderten Ausgabesystems gibt es am neuen Standort erheblich kürzere Wartezeiten für die Tafelkunden.

Weil immer mal wieder eine gewisse Personalfluktuation herrscht, sucht die Ahrensburger Tafel vor allem Fahrer und Beifahrer – aber auch weitere unterstützende Hände. „Der wöchentliche Zeitaufwand liegt bei mindestens fünf Stunden“, so Tafel-Vorsitzender Johannes Kelp (Ahrensburg) ergänzend. Zum Fahren der Tafel-Kühlwagen reiche der übliche Pkw-Führerschein aus.

Interessenten an einer regelmäßigen ehrenamtlichen Mitarbeit melden sich bitte telefonisch im Ahrensburger Tafel-Büro, Bei der Alten Kate 1, unter der Telefonnummer: (04102) 50558 oder über die E-Mail-Adresse: ahrensburgertafel@t-online.de