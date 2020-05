Lütjensee : Täter stehlen mehrere Aufsitzmäher

Einbruch in eine Lagerhalle, Beute mit einem Wert von mehr als 10.000 Euro.

19. Mai 2020, 14:38 Uhr

Lütjensee | Im Zeitraum 16. bis 18. Mai kam es in der Bahnhofstraße in Lütjensee zu einem Einbruch in eine Lagerhalle, in der Gartengeräte und Kleinmaschinen für den Gartenbedarf aufbewahrt werden.

Die Täter gelangten über die Haupteingangstür gewaltsam ins Innere. Entwendet wurden unter anderem mehrere Aufsitzrasenmäher. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der Größe und der Anzahl der erlangten Rasenmäher wird vermutet, dass der Abtransport mit einem Transporter oder einem ähnlich großen Fahrzeug erfolgtsein könnte. Der Gesamtwert der Beute wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Telefonnummer lautet: (04102) 8090.

