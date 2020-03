Systemfrage

Avatar_shz von Stephan Poost

05. März 2020, 17:12 Uhr

W enn man Berichten aus Schulen lauscht, wie sie im Oldesloer Bildungs- , Sozial- und Kulturausschuss vorgetragen werden, muss man sich fragen, was schief läuft in der Gesellschaft. Setzen wir voraus, dass die Berichte der Schüler und Lehrer nicht nur rein subjektives Empfinden sind, dann braucht es mehr als Löschangriffe mit Schulsozialarbeitern. Es braucht eher eine Diskussion über die Gesellschaft und die aktuellen Schulkonzepte an sich. Wenn immer mehr Oberstufenschüler psychische Probleme haben, wenn seelische Belastungen und Störungen des Schulgeschehens immer mehr werden, dann muss ein viel größerer Wurf her gesamtgesellschaftlich. Sonst bekämpft man nicht die Ursachen,, sondern nur die Folgen davon.

Gedanken über die Gesellschaft mach sich auch Michael Feindler im Kub mit seinem „Artgerechte Spaltung“ Abend (20 Uhr). Für einen guten Zweck setzt sich „Fuck Cancer“ im Ahrensburger Juki42 morgen ein. Die Metalbands spielen als Benefiz für das Kinderhospiz „Sternenbrücke“. Discofreunde lädt der Fun-Parc morgen zu einer „Farmerparty“.

