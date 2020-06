Kirchenkreis Plön-Segeberg : Synode stimmt für Neubau eines Kirchenverwaltungszentrums in Bad Segeberg

Ein weiterer Entscheidung: Gründung eines Kita-Werkes auf Ebene des Kirchenkreises.

Avatar_shz von shz.de

29. Juni 2020, 12:11 Uhr

Die Synode des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Plön-Segeberg hat in der Segeberger Kreissporthalle Weichen für die Zukunft gestellt: Es soll ein Verwaltungszentrum im Segeberger Gewerbegebiet Burgfelde entstehen. Der Kirchenkreis wird am Birkenring bis Jahresende 2022 ein CO2-neutrales Bürogebäude errichten, das bis zu 86 Arbeitsplätze bietet. Darüber hinaus beschloss die Synode den Haushalt in Höhe von 33 Millionen Euro.

Die beiden Pröpste des Kirchenkreises, Dr. Daniel Havemann und Erich Faehling, zeigten sich erfreut über das Ja der 74 stimmberechtigten Delegierten. „Ich halte das für eine nachhaltige, zukunftsorientierte und wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung“, so Havemann, „die sowohl den Mitarbeitenden als auch den Kirchengemeinden zugewandt ist.“

Vor der Abstimmung waren Alternativen zum Neubau geprüft worden. „Es hat sich gezeigt, dass die Entscheidung pro Neubau wirtschaftlich die mit Abstand sinnvollste und auf längere Sicht günstigste ist – gerade auch unter den Gesichtspunkten, dass mit dem neuen Verwaltungszentrum eine Immobilie von großem Wert geschaffen wird und zur Zeit zu historisch niedrigen Zinsen gebaut werden kann“, so Havemann.

Auch Umweltaspekte spielen eine entscheidende Rolle, wie Propst Erich Faehling betonte. Der Entschluss, ein CO2-neutrales Gebäude in Holzrahmenkonstruktion mit Geothermie und Photovoltaik zu bauen, sei auch mit Blick auf Umwelt und Klimawandel gefallen. „Hier sehen wir uns als Kirche in einer besonderen Schöpfungs-Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen“, so Faehling. Die Synode hat für den Neubau 8,3 Millionen Euro bewilligt.

Ein weiterer Entscheidung der Tagung: Gründung eines Kita-Werkes auf Ebene des Kirchenkreises. Damit kann der Kirchenkreis zukünftig eine Trägerstruktur professionell verändern und die Kirchengemeinden entlasten. Durch die Gründung können mehr Kirchengemeinden die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen auf den Kirchenkreis übertragen. „Dieser Wunsch wird von Gemeindeseite immer öfter geäußert, weil es sie in Sachen Verwaltung oder Personalgewinnung massiv unterstützt“, sagte Pastor Dr. Rüdiger Sachau, Leiter der kirchenkreislichen Kitawerk-Arbeitsgruppe.

Religionspädagogisch werden die Kitas auch weiterhin von den Pastorinnen und Pastoren der dazu gehörigen Kirchengemeinden begleitet. „Das hat sich bei den Gemeinden bewährt, die bereits

die Trägerschaft an den Kirchenkreis abgegeben haben und sich so trotzdem weiterhin mit ihren Kitas identifizieren“, so Dr. Sachau. Aktuell gibt es auf Gebiet des Kirchenkreises 42 Kindertagesstätten, acht davon befinden sich derzeit in kirchenkreislicher Trägerschaft.