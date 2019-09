Fussball-Kreisklasse A : SVH bleibt Maß der Dinge

Hammoor thront nach 4:0 über Eintracht Segeberg weiter unbesiegt an der Spitze. Rethwisch-Coach beklagt „Sommerfußball“.

24. September 2019, 14:06 Uhr

Kreis Stormarn | Der SV Hammoor bleibt in der Fußball-Kreisklasse A Süd weiter das Maß aller Dinge. Mit 4:0 setzte sich der SVH gegen Eintracht Segeberg durch und führt das Klassement als einziges noch unbesiegtes Team an. Die Verfolger VfL Rethwisch (4:0 gegen Sülfeld) und VfR Todendorf (2:1 gegen MTV Segeberg) gaben sich ebenfalls keine Blöße.





MTV Segeberg – VfR Todendorf 1:2 (1:2)

Die erste Saisonniederlage vor Wochenfrist im Spitzenspiel gegen den SV Hammoor (0:5) hat der VfR Todendorf gut weggesteckt. Die Stormarner setzten sich knapp, aber verdient, beim MTV Segeberg durch. „Wir hatten die Partie im Griff und hätten durchaus höher gewinnen können“, sagte Todendorfs Co-Trainer Oliver Strey. Der MTV legte zwar durch Florian Garleff (23.) das 1:0 vor. Doch die Gäste ließen sich vom Rückstand nicht aus der Bahn werfen und drehten die Partie durch Henri Decker und Malte Maack noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang ließen die Stormarner gute Chancen liegen, sodass es beim 2:1 blieb.



Tore: 1:0 Garleff (23.), 1:1 Decker (30.), 1:2 Maack (44.).

TSV Zarpen – Leezener SC III 5:2 (1:1)

Die Gastgeber hatten zunächst etwas mehr vom Spiel. Doch Leezens Dritte hielt lange Zeit gut dagegen, ging zunächst in Führung und glich später einen 1:2-Rückstand noch aus. Erst nach dem 3:2 durch Sören Witt in der 54. Minute erlahmte der Widerstand der Gäste. Kurios: Witt zog sich beim Torabschluss eine Oberschenkelzerrung zu und musste ausgewechselt werden. In der Schlussphase hatten die Gastgeber noch ein paar bange Momente zu überstehen, nachdem sich Torge Wollgast die Ampelkarte eingehandelt hatte. Der TSV beschränkte sich auf die Defensive und brachte so den Vorsprung letztlich über die Zeit.

Tore: 0:1 Kläden (10.), 1:1, 3:2 Witt (25./FE, 54.), 2:1, 5:2 Scheel (50., 78.), 2:2 Reinholdt (52.), 4:2 Braun (76./FE).

Gelb-Rote Karte: Wolgast (80./TSV, wiederholtes Foulspiel).

VfL Rethwisch – SV Sülfeld 4:0 (1:0)

„Das war Sommerfußball im Herbst“, kommentierte VfL-Trainer Tobias Chylla den mauen Kick, den sich beide Mannschaften lieferten. „Immerhin haben wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert und am Ende dann auch verdient gewonnen“, sagte Chylla nach dem 4:0-Erfolg.



Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Gienow (25., 47./FE, 79.), 3:0 Schönwald (72.).

SV Hammoor – Eintracht Segeberg 4:0 (0:0)

In der ersten Halbzeit waren Höhepunkte rar. Die einzige Torchance verbuchte die Eintracht durch Deniz Engin (20.). „Zur zweiten Halbzeit haben wir etwas umgestellt, danach lief unser Spiel besser“, freute sich SVH-Trainer Dennis Krüger. Einen an Rico Krecker verwirkten Strafstoß verwandelte Danny Rasmussen-Nordt zur SVH-Führung. „Danach war die Gegenwehr der Gäste gebrochen“, sagte Krüger, dessen Elf innerhalb von neun Minuten auf und davon zog.



Tore: 1:0 Rasmussen-Nordt (74./FE), 2:0, 3:0 Krecker (78., 81.), 4:0 Janke (83.).

SV Westerrade – Delingsdorfer SV 0:2 (0:1)

Delingsdorfs Co-Trainer Hartmut Rehder wollte die Leistung seiner Mannschaft nicht beschönigen. „Wir haben schlecht gespielt, aber trotzdem gewonnen.“ Der frühe Führungstreffer von Yankuba Ceesay (5.) sorgte nicht für den nötigen Schwung. Stattdessen plätscherte die Partie in der Folge dem Ende entgegen.



Tore: 0:1 Ceesay (5.), 0:2 Kalischer (52.).