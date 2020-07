Jugendfußball-Regionallia : SVE-Coach Thomas Runge sieht sein Team gerüstet für Abenteuer Regionalliga

Trainer des Oberliga-Staffelsiegers traut seinen U19-Fußballern mehr als den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord zu.

von Sascha Sievers

06. Juli 2020, 15:56 Uhr

Eichede | Für die A-Junioren des SV Eichede ist die fußballfreie Zeit vorbei. Ende vergangener Woche bat Trainer Thomas Runge seine Schützlinge zur ersten Übungseinheit in Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2020/21. Insgesamt 23 des 27 Spieler umfassenden Kaders und sechs der sieben Neuzugänge waren dabei, als es zum ersten Mal mit dem Ball aufs Trainingsgelände neben dem Ernst-Wagener-Stadion ging.

„Unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt, damit wir auch künftig in Eichede Jugendfußball auf höchstem Niveau anbieten können“, sagt Runge, der nicht verhehlt, dass er seiner Aufstiegs-Mannschaft mehr zutraut, als nur im Tabellenkeller mitzumischen. „Wir haben eine talentierte Mannschaft, die durch die Neuzugänge noch verstärkt worden ist“, begründet der Coach seinen Optimismus.

Mit Aaron Gehrken bekommt Eichedes Torjäger Kevin Öz (21 Saisontore in der Oberliga) einen kongenialen Sturmpartner. Der Angreifer erzielte für den TSV Trittau zuletzt in der Oberliga 18 Treffer. „Aaron ist sehr schnell, hat einen guten Abschluss und weiß, wo das Tor steht“, lobt Runge. Ebenfalls ein Mann für die Offensivabteilung ist Lasse Lütgen, zuletzt Kapitän beim Hamburger Landesligisten USC Paloma. Im Mittelfeld sollen künftig Murat Rasgele (Eutin 08), Noah Purtz (TSV Kronshagen ) und U 17-Landesauswahlspieler Noah Bütel (Holstein Kiel) die Fäden ziehen. Linus Knöfel (SV Bönebüttel-Husberg) und Bendix Gelzer (SV Nettelburg-Allermöhe) sollen derweil die Defensive des Aufsteigers verstärken.

„Das Niveau in der Regionalliga wird noch einmal um einiges höher, als in der Oberliga. Wir haben aber einen starken Kader. Der Konkurrenzkampf wird dem Team gut tun“, sieht Runge seine Mannschaft für das Abenteuer Regionalliga gerüstet, auch wenn er noch nicht weiß, wann es losgeht und in welchem Modus und mit welcher Staffelgröße gespielt wird.