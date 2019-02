Eichede : SVE bindet Paul Kujawski bis 2021 an sich

Fußballtrainer Paul Kujawski hat seinen Vertrag beim SV Eichede bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

von Sascha Sievers

07. Februar 2019, 15:17 Uhr

Der SV Eichede hat den Trainervertrag mit U 23-Coach Paul Kujawski um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 31-jährige Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz arbeitet in der dritten Saison für den SVE, betreute zunächst die A-Junioren und in seiner zweiten Spielzeit aktuell die Reservemannschaft in der Landesliga Holstein. Anfang 2020 wird Kujawski am Prüfungskurs zur A-Lizenz teilnehmen.

Als Assistent wird ihm der 52-jährige ehemalige Spieler und Coach des VfL Oldesloe, Frank Tuchlinski, zur Seite stehen. Das Trainerteam wird weiterhin von Uwe Eisenhauer unterstützt. „Wir freuen uns, dass wir mit Paul Kujawski einen der talentiertesten Trainer weiter an unseren Verein binden konnten“, sagte der Sportliche Leiter Malte Buchholz.