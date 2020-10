Fußball-Kreisliga : SV Türkspor Oldesloe erwischt gebrauchten Tag

Fußball: Alle Kreisligaspiele mit Stormarner Beteiligung in der Übersicht.

05. Oktober 2020, 14:08 Uhr

Kreis Stormarn | In der Fußball-Kreisliga Mitte-Süd hat der SV Türkspor Oldesloe beim 2:3 gegen den Bargfelder SV die erste Saisonpleite hinnehmen müssen, bleibt aber dennoch aufgrund der besseren Tordifferenz Spitzenreiter.

Kreisliga-Staffel Mitte-Süd

Kaltenkirchener TS II – JuS Fischbek 3:1 (3:1)

JuS Fischbek kassierte im dritten Saisonspiel die erste Niederlage. „Wir haben einfach schlecht gespielt“, gestand JuS-Coach Bahattin Altinalana. In der Anfangsphase hielten die Gäste noch gut mit und gingen auch in Führung, zusehends aber ging der Faden verloren. Und als die Gastgeber kurz vor der Pause innerhalb von nur drei Minuten den Rückstand in einen 3:1-Vorsprung drehten, war die Partie gelaufen.

Tore: 0:1 Vedat Bingöl (12.), 1:1 Gehweiler (42.), 2:1 Neumann (43.), 3:1 Aslangiray (44./Eigentor)

SV Türkspor Bad Oldesloe – Bargfelder SV 2:3 (2:2)

„Wir haben in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt und hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir 0:3 zurückgelegen hätten. Das war ein gebrauchter Tag“, haderte Türkspor-Trainer Christian Borrek nach der Niederlage. BSV-Coach Karsten Drube war derweil nach dem ersten Saisonsieg erleichtert: „Die Mannschaft hat begriffen, dass sie nur über den Kampf zum Erfolg kommt. Trotz der unnötigen Gegentreffer hatten wir schon im ersten Abschnitt alles im Griff und hätten frühzeitig den Sack zumachen müssen.“

Tore: 1:0 Talha Ergül (4.), 2:0 Talha Ergül (25.), 2:1 Luca Tägert (32.), 2:2 Jonas Roehrs (42.), 2:3 Carsten Rüder (90./FE)

VfL Oldesloe – TSV Nahe 3:2 (1:1)

Die größeren Kraftreserven machten letztlich den Unterschied aus. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlpässen. Aber am Ende hatten wir mehr zuzusetzen und haben verdient gewonnen – auch wenn der Siegtreffer erst sehr spät gefallen ist“, sagte VfL-Coach Andreas Goldau nach dem ersten Dreier.



Tore: 0:1 Ayman Khouli (22.), 1:1 Moritz Flotow (45.), 2:1 Flemming Lorenzen (60.), 2:2 Philipp Dittmann (73.), 3:2 Theo Kübler (90.)

Kreisliga-Staffel Süd





TSV Gudow – FSG Südstormarn 0:3 (0:3)

Wegen einiger Corona-Verdachtsfälle stieg die FSG Südstormarn erst verspätet in die Saison ein und überraschte mit einem 3:0-Erfolg beim zuvor zweimal siegreichen TSV Gudow. „Das war zwar ein Kaltstart, aber die Mannschaft war heiß und hat überragend gespielt“, freute sich FSG-Coach Martin Krüger, dessen Elf die Partie anfangs klar dominierte und bereits zur Pause für die Entscheidung gesorgt hatte. „Nach dem Seitenwechsel haben wir den Vorsprung verwaltet und nichts anbrennen lassen“, so Krüger.



Tore: 0:1 Robert Noelling (12.), 0:2 Sascha Bern (34.), 0:3 Noelling (44.)





TSV Trittau – SSC Hagen Ahrensburg II 0:2 (0:2)

Drittes Spiel, dritter Sieg. „Die Mannschaft harmoniert im Moment sehr gut. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und auch den Sturmlauf der Gastgeber nach Wiederanpfiff gut abwehren können“, freute sich SSC-Trainer Michal Ratajczak, wollte den Saisonstart aber auch nicht überbewerten: „Das ist nur eine Momentaufnahme.“



Tore: 0:1 Kevin Krüger (38.), 0:2 Jonas Wilde (40.)

Ratzeburger SV – VfR Todendorf 2:1 (1:1)

Der Aufsteiger aus Todendorf musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. „Wir waren heute nicht spritzig genug, zudem fehlte uns die Spielfreude“, sprach VfR-Trainer Sven Reddersen von einer verdienten Pleite und nahm sie sportlich: „Wir werden gestärkt aus dieser Niederlage hervorgehen.“



Tore: 1:0 Joshua Zander (21./ FE), 1:1 Tobias Schmidt (45.), 2:1 Jesko Teetzmann (57.)

Kreisliga-Staffel Süd-Ost

Preußen Reinfeld II – TSV Kücknitz 4:1 (2:1)

Die Oberliga-Reserve der Reinfelder verbuchte den ersten Saisonsieg. „Die Mannschaft hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet und auch spielerische Akzente gesetzt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, freute sich Preußen-Trainer Stefan Gruner über eine starke Leistung seiner Elf.

Tore: 1:0 Fabian Meyer (11.), 2:0 Thies Rohwer (21.), 2:1 Mirsad Fikaj (36.), 3:1 Julius Rapp (51.), 4:1 Rapp (84.)