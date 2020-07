Tischtennis : SV Siek Gastgeber eines hochkarätig besetzten Tischtennis-Turniers

Tischtennis-Fans dürfen sich auf ein Turnie der Extraklasse freuen.

10. Juli 2020, 15:52 Uhr

Am Sonntag, den 16. August, dürfen sich die Tischtennis-Fans im Norden auf ein Event der Extraklasse freuen. In der Sieker Mehrzweckhalle findet dann das erste Einladungsturnier TT-Nordmasters 2020 unter Federführung von Stefan Meder (Contra TT Schule Hamburg) und der Tischtennis-Abteilung des SV Siek als Gastgeber statt.

Neben Spielern aus den Drittligakadern des TSV Schwarzenbek (Frederik und Moritz Spreckelsen) und des Aufsteigers TSV Bargteheide (Ole Markscheffel, Leon Abich, Constantin Velling) wollen sich auch Spieler der in die Regionalliga aufgestiegenen zweiten Herren des SV Siek (Andreas Escher, Till Rahberger, Massi Habib) mit den Top-Spielern aus dem Norden messen. Des weiteren werden Akteure von den Regionalligisten aus Poppenbüttel und Sasel erwartet. Zudem kehrt Sieks ehemaliger Spielertrainer Wang Yansheng an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ebenfalls am Start wird der aktuelle Berliner Meister und gebürtige Schleswig-Holsteiner Hartmut Lohse von Zweitligaaufsteiger Hertha BSC sein sowie aus Mecklenburg-Vorpommern der Ex-Sieker Sven Stürmer.

Darüber hinaus haben die besten vier Jugendlichen des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein die Möglichkeit, sich in diesem erlesenen Feld mit 18 Startern zu beweisen. „Nach dem Wegfall der Landesrangliste ist diese Veranstaltung für die Spieler eine gute Standortbestimmung und ideale Vorbereitung auf die neue Saison“, hebt SVS-Sportwart Stefan Zilz die Bedeutung des Events hervor.

Das Turnier wird in einem Livestream übertragen, der SV Siek hofft allerdings auf weitere Lockerungen, so dass Zuschauer auch unter Coronabedingungen und einem guten Hygienekonzept erlaubt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass eine solche Veranstaltung mit den besten Spielern Norddeutschlands in Siek stattfindet“, sagt Massi Habib, Abteilungsleiter Tischtennis im SV Siek. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle: Die besten Spieler des Nordens haben während der Saisonvorbereitung den direkten Vergleich und bekommen das direkte Feedback am Tisch. Und die Jugendlichen haben die Möglichkeit, viele Spiele auf hohem Niveau zu absolvieren“, so Sieks Herrentrainer und Jugendwart Till Rahberger.