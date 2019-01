Siek : SV Siek büßt vierten Tabellenplatz ein

In der 3. Tischtennis-Bundesliga hat der SV Siek sein vorletztes Heimspiel der Saison mit 4:6 verloren.

29. Januar 2019, 15:03 Uhr

Siek | Der SV Siek hat in der 3. Tischtennis-Bundesliga den vierten Tabellenplatz eingebüßt. Dem zuvor punktgleich auf Rang fünf liegenden TTC Ruhrstadt Herne unterlagen die Stormarner vor 130 Zuschauern in der Sieker Mehrzweckhalle mit 4:6.

Im Hinspiel hatten sich die Kontrahenten noch 5:5 getrennt. Im zweiten Aufeinandertreffen sah es unterdessen zunächst so aus, als würden die Sieker die Nase vorn haben. Die Gastgeber lagen nach starken Auftritten in den Eingangsdoppel mit 2:0 in Führung. Valentin NadNemedi und Daniel Cords bezwangen Katsman/Medjugorac mit 3:1, Wang Yansheng und Ersatzmann Mateusz Dzikowski ließen zudem Fadeev/Gordic beim glatten 3:0 keine Chance. Die Gäste konterten jedoch mit zwei 3:0-Erfolgen von Kiril Fadeev über Valentin Nad Nemedi und Lev Katsman über Wang Yansheng.

Nach der Pause zeigten sich sowohl Daniel Cords als auch Mateusz Dzikowski in Galaform. Cords bezwang zunächst Uros Gordic mit 3:0, während Dzikowski Marko Medjugorac in fünf Sätzen in die Schranken wies. Es sollten allerdings die letzten Punkte der Sieker an diesem Tag sein. Sämtliche zweiten Einzel gaben die Stormarner ab. Valentin Nad Nemedi steigerte sich zwar in seinem zweiten Einzel erheblich, musste sich Katsman letztlich aber doch nach fünf Sätzen geschlagen geben. Zu allem Überfluss knickte Spielertrainer Wang Yansheng im zweiten Satz gegen Kiril Fadeev dann auch noch so unglücklich um, dass er verletzt aufgeben musste. Und auch Daniel Cords (1:3 gegen Medjugorac) und Mateusz Dzikowski (1:3 gegen Gordic) konnten das Ruder nicht mehr herumreißen, so dass am Ende die Gäste nicht unverdient mit 6:4 die Nase vorn hatte.