3. Tischtennis-Bundesliga : SV Siek atmet im Abstiegskampf auf

Im zehnten Anlauf hat der SV Siek seinen ersten Saisonsieg in der 3. Tischtennis-Bundesliga gefeiert.

Avatar_shz von Sascha Sievers

06. Januar 2020, 17:18 Uhr

Hannover | Der Auftakt in das neue Jahr brachte für den SV Siek sportlich die erhoffte Wende. Bei Aufsteiger Hannover 96 feierten die Stormarner im zehnten Anlauf endlich ihren lang ersehnten ersten Saisonsieg. Dank des 6:3-Erfolgs gegen die Niedersachsen gaben die Sieker die Rote Laterne des Tabellenschlusslichts ab und verbesserten sich um zwei Plätze auf Rang acht. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 5:5 getrennt.

Nach den Eingangsdoppeln stand es 1:1. Adrian Wiecek und Valentin Nad Nemedi bezwangen Rossi/Diercks mit 3:1, während Rimas Lesiv und Mateusz Dzikowski, der den urlaubenden Daniel Cords vertrat, gegen Koepke/Kulins nach mäßiger Vorstellung mit 0:3 verloren.

In den Einzeln ragten dann auf Sieker Seite Adrian Wiecek und Rimas Lesiv mit je zwei Siegen heraus. Wiecek konnte sein erstes Einzel nach 1:2- und 5:9- Rückstand sowie Matchballabwehr im vierten Satz doch noch im Schlussdurchgang mit 3:2 gegen Maximilian Diercks für sich entscheiden. Im weiteren Verlauf musste sich Diercks auch Valentin Nad Nemedi mit 2:3 geschlagen geben. Im Spitzeneinzel besiegte Wiecek zudem den Italiener Carlo Rossi mit 3:1, der in der ersten Runde noch deutlich mit 3:0 gegen Valentin Nad Nemedi die Nase vorn gehabt hatte.

Rimas Lesiv polierte ebenfalls seine Einzelbilanz auf, bezwang zunächst Max Kulins mit 3:1 und machte später mit einem 3:0 über Youngster Heye Koepke den 6:3-Auswärtssieg perfekt. Der Sommer-Neuzugang ist mit einer Bilanz von 9:7 somit der einzige Sieker, der bisher mehr Matches gewonnen als verloren hat.

Der aus der Oberliga-Mannschaft aufgerückte Mateusz Dzikowski verspielte derweil gegen Koepke eine komfortable 2:1- und 5:1-Führung im vierten Satz und hatte mit 2:3 das Nachsehen.

Am kommenden Sonntag hoffen die Stormarner um 14 Uhr gegen den TTC Lampertheim nachlegen und sich für die 4:6-Hinspielniederlage revanchieren zu können. Das Heimspiel gegen den Tabellenvierten ist die erste von insgesamt sechs Partien in der Rückrunde in der heimischen Mehrzweckhalle.