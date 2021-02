Fußball-Oberliga : SV Preußen Reinfeld stellt weitere Weichen

Jan-Henrik Schmidt bleibt Sportlicher Leiter beim SV Preußen Reinfeld.

von Sascha Sievers

18. Februar 2021, 14:52 Uhr

Reinfeld | Nachdem der gesamte Trainer- und Betreuerstab bei Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld die Zusage gegeben hat, auch in der kommenden Saison für den Stormarner Club tätig zu sein, hat nun auch der Sportliche Leiter Jan-Henrik Schmidt seinen Vertrag um zwei weitere Jahre beim SV Preußen verlängert. „Jan-Henrik hat in den letzten zwölf Monaten einen hervorragenden Job gemacht und zusammen mit unserem Förderverein in dieser schwierigen Zeit tolle Ergebnisse erzielt. Unser gemeinsamer Weg ist noch lange nicht beendet“, lobt Uwe Franzki, Spartenleiter des SV Preußen, den Funktionär.

„Jan-Henrik arbeitet sehr akribisch und versucht, Professionalität rein zu bringen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, sagt SVP-Coach Pascal Lorenz.

Schmidt übernahm den Posten des Sportlichen Leiters am 1. Juli 2020. „Preußen Reinfeld ist mein Heimatverein. Wir sollten es als Privileg ansehen, in der Oberliga spielen zu können und wollen weiterhin die Strukturen schaffen, den Verein in der Liga zu etablieren“, erklärt Schmidt in einer Pressemitteilung des Vereins.