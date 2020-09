Fußball-Kreispokal : SV Preußen Reinfeld reist mit Respekt zur FSG Südstormarn

Im Kreispokal ist Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld heute bei der FSG Südstormarn gefordert.

03. September 2020, 09:07 Uhr

Reinfeld/Grönwohld | Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld muss in der ersten Runde des Kreispokals am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr beim letztjährigen Dritten der Kreisliga Süd, der FSG Südstormarn, ran.

Nicht allzu gute Erinnerungen hat SVP-Chefcoach Pascal Lorenz an den Gegner, musste sein Team doch in der Vorsaison im Achtelfinale in die Verlängerung, um eine Runde weiterzukommen. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst, ich werde schon meine erste Elf auflaufen lassen“, sagt Lorenz.

Die 1:5-Niederlage gegen den SV Eichede am vergangenen Wochenende und die damit verpasste Titelverteidigung hat der Übungsleiter verarbeitet. „Ich sagte ja schon im Vorfeld, dass für mich die Eicheder Titelfavorit sind. Das haben sie gegen uns eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Lorenz.

Grund zur Freude hatten die Karpfenstädter tags darauf – nicht nur dank des Turniersiegs bei der Pölitzer Sportwoche. Nach 20-monatiger Verletzungspause feierte Timo Schwartz im Endspiel gegen Gastgeber SSV Pölitz sein Comeback. „Trotzdem müssen wir Timo weiterhin behutsam aufbauen. Dafür war er einfach zu lange raus“, relativiert Lorenz, der gegen Südstormarn weiterhin auf die Verletzten Luca Thiel, Christoph Böckelmann und Benedikt Decker verzichten muss.