Handball Oberliga : SV Preußen Reinfeld mit will mit fünf Neuen einen Schritt voran

Zweit- und drittligaerfahrene Spielerinnen verstärken den SVP-Kader. Kristin Schröder hängt ihre Schuhe an den Nagel.

von Luca Sixtus

27. Juni 2019, 17:05 Uhr

Reinfeld | Jedes Jahr einen Schritt nach vorne machen – das ist die Devise von Detfred Dörling. Der Trainer des SV Preußen Reinfeld erwartet von seinen Oberliga-Handballerinnen in der kommenden Saison eine Steigerung, nachdem die Stormarnerinnen zuletzt zweimal auf Rang sieben die Spielzeit beendet hatten.

Dazu begrüßt der 65-Jährige zum Vorbereitungsstart am 12. Juli gleich fünf Neue im Kader, die den Reinfelderinnen dabei helfen sollen, den nächsten Schritt zu machen.

Verstärkung aus dem hohen Norden

Der prominenteste Neuzugang ist Alina Krey. Die 23-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit für den TSV Nord Harrislee in der 2. Bundesliga auf. In diesem Sommer folgte der Umzug in ihre Heimatstadt Lübeck.

Die Rückraumspielerin suchte nach einer neuen sportlichen Herausforderung, die mit ihrem Beruf als Projektleiterin einer Werbeagentur zu vereinbaren ist. Beim SV Preußen wurde sie fündig und mit offenen Armen empfangen.

„Alina kann nicht nur alle drei Rückraumpositionen spielen, sondern passt auch menschlich absolut zu unserem Team. Sie hatte uns gleich nach dem ersten Training ihre Zusage gegeben“, sagt Dörling.

Mehr höherklassige Erfahrung

Der Coach hält große Stücke auf die spielstarke Krey, die gemeinsam mit Neuzugang Nummer zwei, Anita Arntzen (geb. Ewert), sofort eine Führungsrolle übernehmen soll.

Arntzen kehrt indes aus einer einjährigen Babypause auf das Parkett zurück. Davor war die Kreisläuferin sieben Spielzeiten lang für die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (ehemals TSV Owschlag) in der 3. Liga aktiv. Dörling meint:

„Anita ist eine herausragende Defensivkünstlerin.“ Detfred Dörling (Trainer SV Preußen Reinfeld)

In der 3-2-1-Deckung könne die 36-Jährige vorne spielen oder aber in der traditionellen Deckung mit Kerstin Albrecht den Mittelblock bilden. In jedem Fall könnten besonders die jüngeren Spielerinnen von der Erfahrung Arntzens profitieren.

Schröder beendet Karriere

Zu diesen Youngsters gehören unter anderem auch Rückraumspielerin Svea Schüler (16 Jahre/ATSV Stockelsdorf) und Linksaußen Sarah Diekert (18/VfL Bad Schwartau), die ebenfalls in diesem Sommer zum SVP stoßen.

Mit Sarah-Sophie Schulz (27/GHG Hahnheide) haben die Stormarnerinnen zudem Zuwachs auf Rechtsaußen erhalten.

Da allerdings Jil Enke aufgrund ihres Kreuzbandrisses auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, sucht Dörling noch nach einer weiteren Akteurin auf dieser Position. „Ansonsten ist die Kaderplanung abgeschlossen“, sagt der SVP-Coach.

Mit Linksaußen Kristin Schröder (Karriereende) hat Reinfeld nur einen echten Abgang zu verbuchen. Mona Lörch und Isabel Neumann hatten sich bereits im Laufe der vergangenen Saison vom Team verabschiedet.