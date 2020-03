Fußball-Oberliga : SV Preußen bindet auch Leistungsträger Rönnau

Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld bastelt weiter eifrig an seinem Kader für die Saison 2020/21.

27. März 2020, 15:07 Uhr

Reinfeld | Auch wenn der Fußball nach wie vor ruht, im Hintergrund bastelt Oberligist SV Preußen Reinfeld weiterhin eifrig an seinem Kader für die Saison 2020/21. Nachdem bereits neun Leistungsträger in der vergangenen Woche ihr Verträge spieklassenunabhängig verlängert haben, vermeldeten die Verantwortlichen des SVP nun die Verlängerungen von fünf weiteren Akteuren. Kristof Rönnau, Jonathan Marschner, Luca Thiel, Benedikt Decker und Torhüter Daniel Marco haben ihre Unterschrift jeweils unter einen neuen Einjahresvertrag gesetzt.

„Wir freuen uns, dass sie sich entschieden haben, weiter bei uns zu spielen. Gerade Luca, der bisher kaum bis gar nicht zum Einsatz gekommen ist, hat die Wintervorbereitung genutzt und sich als Innenverteidiger in den Fokus gespielt. Auch Daniel als zweiter Torhüter konnte überzeugen. Ihm trauen wir durchaus zu, in Zukunft die Nummer eins bei uns im Kasten zu werden“, sagt SVP-Coach Pascal Lorenz und freut sich darüber hinaus auch über den Verbleib von Torjäger Kristof Rönnau. „Kristof ist schon sehr wichtig für das Team. Er ist zwar kein Lautsprecher, aber er kann die Mannschaft mitreißen und sein Wort hat Gewicht“, so Lorenz.

Rönnau, der im Sommer 2016 nach Reinfeld gewechselt war, besticht vor allem aber durch eine überragende Torquote: 114 Treffer gelangen dem Routinier in 98 Spielen für den SV Preußen. „Er erzielt ja aber nicht nur Tore, sondern hat auch gelernt, in unserem System der erste Verteidiger zu sein“, unterstreicht Lorenz, der dem Angreifer auch ein paar Freiheiten einräumt. In Hamburg ist der 30-Jährige als IT-Headhunter tätig und beruflich so stark eingebunden, dass er die eine oder andere Trainingseinheit verpasst. „ Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er bei uns bleibt und nicht ein finanziell lukrativeres Angebot eines anderen Vereins angenommen hat. Er hat bei uns vielleicht einen kleinen Sonderstatus, zahlt es aber mit Leistung zurück“, so Lorenz weiter.

„Es macht mir nach wie vor viel Spaß in Reinfeld. Die Richtung, die der Verein vorgibt, gefällt mir sehr gut. Und es wird mit der Zeit immer professioneller. Von daher kommt gar keine andere Option für mich in Frage, ich möchte weiter ein Teil dieser Mannschaft sein“, begründet der 30-Jährige, der in dieser Saison in 15 Partie bislang neun Treffer erzielte, seine Vertragsverlängerung.