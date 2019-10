Wachablösung : SV Hammoor patzt erneut

In der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost hat der SV Hammoor nach einem 0:0 gegen MTV Segeberg die Tabellenführung eingebüßt.

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2019, 14:01 Uhr

Kreis Stormarn | In der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost hat der SV Hammoor die Tabellenführung eingebüßt. Zwar sind die SVH-Kicker auch nach dem zehnten Saisonspiel noch ungeschlagen, ließen nach dem 1:1 zuletzt gegen den SV Westerrade aber erneut Federn. Gegen den MTV Segeberg kamen die Schützlinge von SVH-Coach Dennis Krüger nicht über ein 0:0 hinaus und wurden vom VfL Rethwisch auf Platz zwei verdrängt, der sich gegen den Delingsdorfer SV mit 3:2 durchsetzte.

SV Hammoor – MTV Segeberg 0:0

Als der Schlusspfiff ertönte, musste sich Dennis Krüger erst einmal sammeln, um nicht zum verbalen Rundumschlag auszuholen. Hammoors Trainer war nach der Nullnummer gefrustet. Die Tatsache, dass der SVH-Coach nicht seine beste Elf ins Rennen schicken konnte, nervte Krüger gewaltig. „Einige Spieler haben kurzfristig aus unverständlichen Gründen abgesagt“, grantelte Krüger. Trotz der Personalsorgen waren die Gastgeber das bessere Team und besaßen auch Chancen, um die Partie zu gewinnen. Die größte Möglichkeit zum Siegtreffer besaß Jan Stieber, der in der 58. Minute nur den Pfosten traf. „Wir hatten gegen einen kampfstarken Gegner vier weitere Großchancen, davon muss mindestens eine sitzen. Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen“, haderte Krüger.

Tore: Fehlanzeige.





Delingsdorfer SV – VfL Rethwisch 2:3 (0:1)

Trotz des Auswärtssieges war VfL-Trainer Tobias Chylla mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden. „Wir haben fußballerisch nicht unser gesamtes Potenzial abgerufen“, sagte der Gäste-Coach. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel erzielte Leon Süpke die VfL-Führung. Eine Minute nach dem Wiederanpfiff baute Silas Burmeister den Vorsprung der Rethwischer aus. „Danach haben wir uns zu sicher gefühlt und wurden immer nachlässiger“, bemängelte Chylla die Spielweise seiner Elf. Delingsdorf gewann Oberwasser und glich durch Jan Kalischer (62.) und Florian Gley (74.) aus. Die Partie drohte gänzlich zu kippen. Die Gäste jedoch hatten Glück, dass Julian Wandmaker und Jan Kalischer nur das Aluminium trafen – und kamen nach dem Freistoßtreffer von Jan Häger in der Nachspielzeit mit einem blauen Auge davon.

Tore: 0:1 Leon Süpke (41.), 0:2 Silas Burmeister (46.), 1:2 Jan Kalischer (62.), 2:2 Florian Gley (74.), 2:3 Jan Häger (90.+1).

Gelb-Rote Karte: Maximilian Passow (90.+2/DSV), Roland Sowa (80./VfL-Offizieller, beide wdh. Unsportlichkeit).





SV Sülfeld – TSV Bargtehe. II 6:4 (5:2)

Bargteheides Reserve lag bereits nach 23 Minuten mit 0:3 hinten. Die Weinroten aber bewiesen Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Per Doppelpack stellte Jan Schäper, Spielertrainer der Gäste, den Anschluss her. Dann aber leisteten sich die Bargteheider Unachtsamkeiten in der Defensive, die Sülfeld dazu nutzte, um noch vor der Pause den Drei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Sebastian Ballhausen verkürzte zwar nach dem Seitenwechsel noch einmal, doch Sülfeld fand prompt eine Antwort und brachte den Vorsprung am Ende souverän über die Zeit.

Tore: 1:0 Robin Geller (12.), 2:0 Philipp Baasch (16.), 3:0, 4:2, 6:3 Florian Theobald (23., 38., 63.), 3:1, 3:2 Jan Schäper (28., 34.), 5:2 Kai Fischer (40.), 5:3 Sebastian Ballhausen (62.), 6:4 Matthias Pohl (67.).

FC Ahrensburg – Leezener SC II 5:3 (2:2)

„Unsere Mannschaft hat gut gekämpft und am Ende auch verdient das Spiel für sich entschieden“, freute sich FCA-Vorsitzender Georg Tür. Bis die drei Punkte aber im Sack waren, hatten die Gastgeber jedoch ein hartes Stück Arbeit zu verrichten gehabt. Zwar legten die Ahrensburger die Führung vor, gerieten im weiteren Verlauf der Partie aber zweimal ins Hintertreffen. „Entscheidend war, dass wir immer an den Sieg geglaubt und nie aufgesteckt haben“, sagte Tür. Nach dem Ausgleich zum 3:3 blieben die Schlossstädter in der Schlussphase am Drücker, drängten vehement auf den Sieg und belohnten sich für ihren Einsatz mit zwei späten Treffern selbst.

Tore: 1:0, 4:3 Fliden Lieshaj (22., 88.), 1:1 Ole Gerth (27.), 1:2 Niklas Fischer (36.), 2:2, 5:3 Robin Leger (41., 90.+3), 2:3 Jonas Kardorf (60.), 3:3 Raymond Kastrati (79.).





Eintracht Segeberg – SV Meddewade 4:1 (1:1)

Mark Galander, Co-Trainer der gastgebenden Eintracht, wollte trotz des 4:1-Sieges der Segeberger nichts beschönigen: „Das war ein ganz gruseliges Spiel von beiden Seiten.“ Daniel Cabella verwandelte einen Strafstoß kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1, nachdem Mark Lange die Stormarner zunächst in Führung gebracht hatte. Im zweiten Durchgang agierten die Gastgeber zielstrebiger. „Über die Außenbahnen haben wir uns gute Chancen erarbeitet und am Ende verdient gewonnen“, sagte Galander.

Tore: 0:1 Mark Lange (21.), 1:1 Daniel Cabella (45./Foulelfmeter), 2:1 Lennart Cordes (68.), 3:1 Christian Schladenhaufen (82.), 4:1 Jonas Lack (86.).





Ausserdem spielten: Leezener SC III – SV Westerrade 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Björn Witt (7.), 0:2 Henning Jeschke (29.), 1:2 Tobias Reinholdt (76.).