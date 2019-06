Hamberge : SV Hamberge gelingt der Durchmarsch

Die Fußballer des SV Hamberge sichern sich nach dramatischem Entscheidungsschießen den Sprung in die Verbandsliga.

von Patrick Niemeier

10. Juni 2019, 18:20 Uhr

Hamberge | Den Fußballern des SV Hamberge ist der Durchmarsch von der Kreisklasse A in die Verbandsliga gelungen. Über die Aufstiegsspiele der Kreisliga-Vizemeister machten die Stormarner am Sonnabend den Sprung auf die Landesebene perfekt. Und an Dramatik war das zweite Duell mit Borussia Möhnsen kaum zu überbieten.

Nachdem die Hamberger das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatten, setzten sich die Lauenburger am Sonnabend vor 400 Zuschauern in Hamberge nach regulärer Spielzeit mit 3:2 (1:2) durch. Doch im Gegensatz zum europäischen Wettbewerb zählen nicht die auswärts mehr geschossenen Tore, so dass es zunächst in die Verlängerung ging. Weil dort keine weiteren Treffer fielen, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und auch hier wurde den Zuschauern ein Spektakel geboten: Erst nach 24 Schützen standen die Hamberger als Verbandsligist fest. Zum Aufstiegsheld avancierte dabei Keeper Patrick Dombrowski, der mit seinem vierten gehaltenen Schuss ganz Hamberge in Ekstase versetzte.

Dombrowski wurde von Mitspielern und Fans erst unter einer Jubeltraube begraben und wenig später auf den Händen über den Platz getragen. „So geil, das ist so geil“, jubelte der SVH-Schlussmann und konnte sein Glück kaum fassen.

Doch unter die Freude über den Aufstieg mischte sich auch ein wenig Wehmut. Denn es war zugleich auch das Abschiedsspiel für Trainer Andreas Möller, der den Verein verlässt. „Das Ergebnis ist natürlich super. Aber das Spiel hat Nerven gekostet. Es ist Wahnsinn, was hier in den letzten Wochen passiert ist“, sagte der Erfolgscoach. „Für Möhnsen tut es mir natürlich auch ein wenig leid. Den Aufstieg so zu verpassen, obwohl sie heute in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, das ist schon enorm hart“, sagte Möller.

Tatsächlich hatte Möhnsen die erste Halbzeit dominiert und es sah nach Treffern von Tim Eiberg (18.) und Hendrik Siehl (26.) nicht danach aus, als würde sich die Borussia den Aufstieg noch nehmen lassen. Doch dann erzielte praktisch aus dem Nichts heraus Pascal Thater (40.) kurz vor der Pause den Anschlusstreffer.

Das 1:2 kam einem Weckruf gleich. Die Kräfteverhältnisse verschoben sich nach dem Seitenwechsel. Eiberg stellte zwar den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (68.). Doch die Möller-Elf steckte nicht auf und kam – wenn auch spät – durch Marek Jasek zum erneuten Anschlusstreffer (84.), der die Verlängerung, später das Entscheidungsschießen und dann eine lange Partynacht in Hamberge zur Folge hatte.