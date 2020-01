22. Hallenmasters : SV Eichede will „nicht nur große Augen machen“

Denny Skwierczynski, Coach des Fußball-Oberligisten, hofft beim prestigeträchtigen Hallenturnier auf eine Überraschung.

10. Januar 2020, 15:57 Uhr

Eichede | Mit einem Schlussspurt gegen Ende der Hinrunde hatte sich Fußball-Oberligist SV Eichede das Ticket für das 22. Hallenmasters in der Kieler Sparkassen-Arena gesichert. Ab 17.45 Uhr werden die Steinburger heute nach zweijähriger Abstinenz wieder im Konzert der acht besten Mannschaften Schleswig-Holsteins vor über 8000 Zuschauern mitmischen. Die Favoritenrolle haben die Eicheder zwar auch bei ihrer siebten Teilnahme am Budenzauber in der Landeshauptstadt nicht inne. „Wir fahren allerdings auch nicht nach Kiel, um dort nur große Augen zu machen“, sagt Denny Skwierczynski.

Der SVE-Coach weiß, dass in der Halle viel passieren kann, nicht immer die vermeintlichen Favoriten am Ende auch die Nase vorn haben. Der 45-Jährige hat es am eigenen Leib schmerzvoll erfahren. 2015 war Skwierczynski Coach des VfB Lübeck und mit den Grün-Weißen als Favorit in das Finale gestartet. Trotz 1:0-Führung aber strich nicht der VfB den Titel ein, sondern überraschend Außenseiter TuS Hartenholm. „Das war wirklich maximal ärgerlich, zeigt aber, dass in der Halle alles möglich ist“, erinnert sich der heutige Eichede-Coach. Ein Jahr später hatten es Skwierczynski und der VfB erneut bis ins Endspiel geschafft – und scheiterten im Entscheidungsschießen an Weiche Flensburg.

Mit Eichede nimmt Skwierczynski nun die Außenseiterrolle ein. In der Vorrundengruppe B bekommen es die Stormarner mit den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und Heider SV sowie Oberliga-Konkurrent SV Todesfelde zu tun. „Weiche ist aufgrund der Historie erneut einer der Turnierfavoriten. Grundsätzlich aber ist es egal, gegen wen es geht, alle Teams bieten zwölf Spieler auf, gegen die es unglaublich schwer wird“, unterstreicht der Coach. Zum Taktieren sei keine Zeit, dafür ist das Spiel mit Vollbande und veränderter Rückpassregel (nur ein Pass zurück zum Torwart ist erlaubt) zu schnell geworden. Vor vollen Zuschauerrängen und voll Adrenalin sei es wichtig, die Nerven zu bewahren. „Auch wenn nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt, man muss voll da sein. Und auch das Glück spielt eine Rolle.“

Eine sportliche Zielvorgabe gibt es vom Trainer nicht, wohl aber die Forderung an seine Schützlinge, sich bestmöglich zu verkaufen. „Wir sind alle froh, dass wir die Qualifikation geschafft haben, das ist für jeden ein tolles Erlebnis. Wichtig ist mir vor allem, dass wir einen guten Auftritt hinlegen“, unterstreicht der SVE-Coach.

Die Benennung der zwölf Auserwählten für den Masters-Kader wurde Skwierczynski unfreiwillig etwas erleichtert: Jonathan Stöver, Fynn Rathjen, Lars Newrzella und Evgenij Bieche wären aufgrund ihrer Fähigkeiten vermutlich nominiert worden, standen verletzungsbedingt aber gar nicht erst zur Debatte. „Das ist sicherlich ärgerlich, aber dafür haben nun andere die Chance, sich bei diesem einzigartigen Event zu beweisen“, so der 45-Jährige, dessen Team von 250 Fans nach Kiel begleitet wird.

22. SHFV-Hallenmasters

Der Kader des SV Eichede

Torhüter: Marcel Gevert, Lukas Rott. Feldspieler: Gerrit Schubring, Bennet Zaske, Sascha Steinfeldt, Hendrik Ostermann, Marco Heskamp, Marc Pichelmann, Niko Hasselbusch, Torge Maltzahn, Ugur Dagli, Christian Peters.