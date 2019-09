Eichede : SV Eichede verliert den Faden

In der Fußball-Oberliga hat der SV Eichede eine 1:2-Pleite gegen TSB Flensburg bezogen.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 13:36 Uhr

Eichede | Für eine starke erste Hälfte konnte sich der SV Eichede am Ende nichts kaufen, nach 90 Minuten standen die Stormarner in der Fußball-Oberliga mit leeren Händen da. Gegen den TSB Flensburg hieß es letztlich 1:2 (0:0) – und einmal mehr hatten sich die Hausherren auf dem Weg zum Heimsieg selbst im Weg gestanden.

Spielbestimmend trat der SVE in den ersten 45 Minuten auf, Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Gerrit Schubring bediente mit einem langen Ball Tom Wittig, der im Strafraum aus halbrechter Position das linke obere Eck anvisierte. Sein ansehnlicher Versuch wurde jedoch von Gästekeeper Ole Rathmann pariert (19.). Nur zwei Minuten später drang erneut Wittig nach einem Doppelpass mit Jonathan Stöver in den Strafraum ein und bediente den im Zentrum lauernden Niko Hasselbusch. Der Eicheder Mittelstürmer zögerte aber einen Augenblick zu lange, sodass sein Schussversuch in der TSB-Abwehr hängen blieb. Mit weiteren Versuchen waren in der Folge unter anderem Ugur Dagli (29.) und Gerrit Schubring (39.) glücklos, sodass eine erste Halbzeit ohne Tore zu Ende ging, in der man dem SV Eichede wenig hatte vorwerfen können; Trainer Denny Skwierczynski sprach im Nachgang sogar von der besten ersten Halbzeit der laufenden Saison. Einzig die Chancenverwertung passte nicht so recht ins Bild – was sich im zweiten Durchgang noch rächen sollte.

Denn dort agierten die Flensburger vom Wiederanpfiff an deutlich aktiver, während die „Bravehearts“ nicht an ihren ersten Durchgang anknüpfen konnten. In Minute 55 starteten die Gäste einen Angriff über Jan Ole Butzek, den SVE-Verteidiger Lars Newrzella plump im Strafraum umschubste. Doch den folgerichtigen und gut platzierten Strafstoß durch Nicholas Holtze fischte Eichedes Keeper Marcel Gevert hervorragend aus der rechten unteren Ecke. Anstatt sich davon allerdings beflügeln zu lassen, traten die Eicheder weiterhin verunsichert auf und leisteten sich grobe Schnitzer im Aufbauspiel. So etwa Jonathan Stöver, der den Ball in der eigenen Hälfte an Holtze verlor, der daraufhin durch das Zentrum in Richtung Strafraum zog und von der unsortierten Eichede-Abwehr kaum behindert wurde. Mit Übersicht spielte der Flensburger den Ball weiter auf Tarik Pannholzer, der das Leder zum 0:1 ins rechte untere Eck einschob (60.). Fortan waren die Eicheder völlig von der Rolle, woran auch ein Dreifach-Wechsel durch Skwierczynski nichts mehr änderte. Das 0:2, erneut durch Pannholzer, war die logische Konsequenz (87.), der Anschlusstreffer durch Ugur Dagli in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik.

„Die Niederlage geht am Ende in Ordnung, ist aufgrund der ersten Halbzeit aber ärgerlich. Durch unsere Fehler haben wir den Gegner eingeladen und stark gemacht“, lautete Skwierczynskis Analyse. Sein Gegenüber Jan Hellström betonte: „Das war ein sehr gutes Oberliga-Spiel von beiden und von uns vor allem eine überragende zweite Halbzeit. Wir haben jetzt gegen Phönix Lübeck und in Eichede gewonnen, womit wir nicht gerechnet hätten. Das ist top.“

Statistik

SV Eichede: Gevert – Newrzella (70. Pichelmann), Schubring, Steinfeldt – Zaske (70. Peters), Rathjen (70. Ehlers) – Wittig, Stöver, Bieche – Dagli, Hasselbusch.

TSB Flensburg: Rathmann – Spoth (67. Pawlowski), Nissen, Vosgerau, Puttins – Warncke, Ingwersen – Brieskorn, Butzek (88. Fakhoury), Pannholzer – Holtze (85. Lass).

SR: Jan-Christian Meyer (Todenbüttel). – Zuschauer: 223.

Tore: 0:1 Pannholzer (60.), 0:2 Pannholzer (87.), 1:2 Dagli (90./+2.).

Bes. Vork.: Gevert (SVE) hält Foulelfmeter von Holtze (55.).