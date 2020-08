Fußball-Kreispokal : SV Eichede triumphiert

Eichedes Oberliga-Fußballer verhindern im Kreispokal vierten Titelgewinn des Preußen Reinfeld in Folge.

30. August 2020, 13:09 Uhr

Bad Oldesloe | Erstmals nach 2016 hat der SV Eichede wieder den Kreispokal gewonnen. Im Duell zweier Fußball-Oberligisten setzten sich die Steinburger am Sonnabend vor 150 Zuschauern im Bad Oldesloer Travestadion gleich mit 5:1 (2:1) gegen den SV Preußen Reinfeld durch, der zuletzt drei Mal in Folge den „Pott“ geholte hatte, und strichen 1000 Euro Siegprämie ein. In der ersten Runde des SHFV-Landespokals treffen die Eicheder nun auf Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Das Achtelfinalspiel soll am Sonntag, den 13. September im Eicheder Ernst-Wagener-Stadion ausgetragen werden.

„Am Ende hat sich die größere Qualität durchgesetzt“, redete Preußen-Trainer Pascal Lorenz nach der Niederlage nicht lange um den heißen Brei herum. Die Eicheder übernahmen von Beginn an die Kontrolle, während der Titelverteidiger sich schwer tat, ins Spiel zu finden. Nach einer halben Stunde legten die Eicheder die hochverdiente Führung vor: Neuzugang Tino Arp flankt von der rechten Seite in den Reinfelder Strafraum, Rückkehrer Mats Facklam köpft zum 1:0 für den SVE ein.

Nach der Pause schien es kurzzeitig noch einmal spannend zu werden, als Gerrit Schubring vier Minuten nach dem Wiederanpfiff das Leder unglücklich zum Ausgleich ins eigene Tor köpfte. Doch die Elf von SVE-Trainer Denny Skwierczynski ließ sich vom 1:1 nicht aus dem Rhythmus bringen. Nur kurz darauf brachte Tom Wittig Eichede erneut in Front. Und als Lasse Lahrtz in der 66. Minute den Vorsprung erhöhte, war dies bereits die Vorentscheidung. Von den Preußen kam nun kaum noch Gegenwehr. „Wir sind dann einfach nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, die Beine wurden einfach schwer“, sagte Lorenz. Die Konsequenz war eine deutliche Überlegenheit der Eicheder, die durch Lahrtz und Petryk Krajinovic noch zwei weitere Treffer zum verdienten 5:1-Endstand nachlegten.

„Wir haben ein Superspiel abgeliefert, uns gute Möglichkeiten herausgespielt und diese dann auch genutzt“, war Skwierczynski entsprechend zufrieden. „Die lange Zwangspause hat man unserer Mannschaft fast nicht angemerkt“, sagte der SVE-Coach, der sich nun auf ein Duell mit seinem Ex-Club freute.

Statistik

SV Preußen Reinfeld: Marco – Grimm, Ellenberger, Marschner, M. Czeschel – Vogel, Hackbarth, Bosbach (ab 73. Min. Heinze) – Lie (ab 81. Min. Schecke), L. Czeschel (ab 61. Min. Jespersen) – Rönnau.

SV Eichede: Gevert – Schubring (ab 54. Min. Krajinovic), Ostermann, Steinfeldt – Zaske (ab 78. Min. Ehlers), Rathjen – Wittig, Arp, Bieche – Facklam, Lahrtz (ab 73. Min. Holst)

SR: Rosenthal (VfL Schwartau). – Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Facklam (33.), 1:1 Schubring (49./Eigentor), 1:2 Wittig (53.), 1:3, 1:4 Lahrtz (66., 73.), 1:5 Krajinovic (84.)