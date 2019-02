Eichede : SV Eichede noch zu verspielt

Die Oberliga-Fußballer des SV Eichede verlieren ihr zweites Testspiel gegen Eimsbütteler BC mit 0:2.

03. Februar 2019, 18:02 Uhr

Der SV Eichede hat sein zweites Testspiel in Vorbereitung auf die Restrunde beim Hamburger Oberligisten Eimsbütteler BC mit 0:2 (0:0) verloren. „Das war kein hochkarätiges Fußballspiel. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan und eher reagiert. Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum zwingende“, bemängelte SVE-Coach Christian Jürss.

Auch im zweiten Durchgang fanden die Stormarner zunächst nicht ins Spiel, erarbeiteten sich dann aber einige Möglichkeiten, aus denen die Führung hätte resultieren müssen. Unter anderem Marco Heskamp und Tim Günther vergaben jedoch freistehend vor dem gegnerischen Tor. In der Schlussviertelstunde ließen die Eicheder wieder nach, was der HEBC bestrafte. Der eingewechselten Kevin Trapp besiegelte mit einem Doppelpack die 0:2-Pleite der Gäste (72., 88.).

Jürss kritisierte anschließend vor allem die Einstellung und Schönspielerei seiner Elf: „Die volle mentale Bereitschaft war bei einigen Spielern heute nicht gegeben. Dazu kommt, dass wir viel zu oft viel zu verspielt und naiv agiert haben, obwohl man eben nicht alle Dinge spielerisch lösen kann. Das sind Probleme, die wir schon aus der Hinrunde kennen“, bilanzierte der SVE-Coach und mahnte: „Das muss besser werden, sonst werden wir in der Rückrunde Schwierigkeiten bekommen.“

Die Flaute im Sturm soll einer beheben, der gestern sein Startelf-Debüt für die Rot-Weißen feierte: Ugur Dagli. Der Mittelstürmer war in diesem Winter vom Ligakonkurrenten NTSV Strand 08 nach Stormarn gewechselt und hat seine Torgefährlichkeit bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Jürss sieht bei dem 27-Jährigen aber in Sachen Fitness noch Nachholbedarf: „Er musste sich vor dem Jahreswechsel einer Operation unterziehen und konnte längere Zeit keinen Sport treiben. In einigen Situationen hat er heute aber bereits gezeigt, dass er uns helfen kann.“

Während Dagli über 70 Minuten ran durfte, kam Eichedes Last-Minute-Transfer Nick Neca nur zu einem Kurzeinsatz. Der gebürtige Lübecker war erst vergangene Woche vom tschechischen Erstligisten Dukla Prag zum SVE gewechselt. „Bei ihm geht es zunächst darum, sich an Mannschaft und Umfeld zu gewöhnen – das braucht Zeit“, sagte Jürss.

SVE: Höfel – Heskamp, Claasen (70. Neca), Schubring (45. Kraack), Wurr – Zaske (45. Brügmann), Günther – Stöver (45. Wittig), Maltzahn, Peters – Dagli (70. Stöver).

Tore: 1:0 Trapp (72.), 2:0 Trapp (88.)