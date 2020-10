Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede lässt Eutin 08 nicht Hauch einer Chance

In der Fußball-Oberliga Süd setzt sich der SV Eichede 6:0 (3:0 gegen Tabellenschlusslicht Eutin 08 durch.

von Sascha Sievers

25. Oktober 2020, 18:37 Uhr

Eichede | Die zweiwöchige Quarantäne-Pause schien den Oberliga-Fußballern des SV Eichede gut getan zu haben. „Wir waren alle heiß und hatten richtig Bock auf Fußball“, sagte SVE-Antreiber Marcello Meyer, der mit seiner Elf Tabellenschlusslicht Eutin 08 nicht den Hauch einer Chance ließ und am Ende mit 6:0 (3:0) die Nase vorn hatte.

Die Eicheder traten im Ernst-Wagener-Stadion nach der unfreiwilligen Spielpause von Beginn an aufs Gaspedal. Meyer (9., Pfostenschuss) Evgenij Bieche (10.) und Jonathan Stöver (11.) sorgten früh vor dem 08-Gehäuse für Alarm. Gejubelt werden durfte in Spielminute 22: Nach Vorarbeit von Mats Facklam traf Tom Wittig zum 1:0. Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Facklam verwandelte bereits vier Minuten später einen von Leon Dippert an Stöver verwirkten Strafstoß. Das 3:0 bereitete Meyer mit klugem Pass vor, Wittigs „Spaziergang“ durch die 08-Abwehr konnte nicht gestoppt werden, und schon zappelte das Leder zum dritten Mal im Kasten der konsternierten Gäste (35.). „Wir haben einfach stark gespielt und waren nicht zu bremsen. Dazu haben wir toll gekämpft und kaum Ballverluste gehabt“, sagte Doppeltorschütze Wittig später.

Von den Gästen aus der Rosenstadt, bei denen der Ex-Eicheder Nikita Bojarinow wegen einer Schulterprellung fehlte, kam derweil im ersten Durchgang kaum etwas. Lediglich eine Torannäherung gab es durch Torben Röben-Müller (33.) zu verzeichnen.

Und auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht: Eichede blieb am Drücker und bestimmte klar das Geschehen. Nach Foulspiel an Facklam kassierte Fatlum Zymberi die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß nutzte Stöver, um den Vorsprung weiter auszubauen (59.). In der Schlussphase legte dann auch noch Tino Arp zweimal nach (75., 88.). „Es hat Spaß gemacht, wir haben nichts anbrennen lassen und hätten durchaus höher gewinnen können“, sagte der quirlige Angreifer. Denny Skwierczynski war ebenfalls zufrieden: „Wir haben zügig nach vorne gespielt und jederzeit gut agiert. Außerdem haben wir nicht nachgelassen“, lobte der SVE-Trainer seine Mannschaft.

„Das war schon erbärmlich“, kommentierte derweil 08-Keeper Nikolas Wulf die schwache Leistung seiner Elf. Sein Trainer Dennis Jaacks wurde ebenfalls deutlich: „Wir haben alles vermissen lassen, was zum Oberligafußball dazugehört. Wir haben einfach nicht stattgefunden“, ärgerte sich der ehemalige Eichede-Coach.

SV Eichede: Gevert – Pichelmann, Ostermann, Steinfeldt – Zaske, Meyer – Wittig (78. Newrzella), Stöver (64. Lahrtz), Bieche (64. Holst) – Arp, Facklam

Eutin 08: Wulf – Witt (46. Lahi), Hermann, Fatlum Zymberi, Schüler – Buhmann – Meins, Dippert, Röben-Müller, Tagawa (46. Lepin) – Fatlind Zymberi (83. Rosert)

SR: Röpke (Kiel). – Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Wittig (22.), 2:0 Facklam (26./FE), 3:0 Wittig (35.), 4:0 Stöver (59./FE), 5:0 Arp (75.), 6:0 Arp (88.)

Rote Karte: Fatlum Zymberi (58., Notbremse)