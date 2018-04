SV Eichede kassiert erste Niederlage nach acht Monaten

Stormarner müssen sich in der Fußball-Oberliga Holstein Kiel II mit 0:2 (0:1) geschlagen geben

von Sascha Sievers

08. April 2018, 12:31 Uhr

Nach acht Monaten hat der SV Eichede erstmals wieder ein Spiel in der Fußball-Oberliga verloren. Der zweiten Mannschaft Holstein Kiels mussten sich die Stormarner mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die letzte Pleite hatten die Schützlinge von SVE-Trainer Dennis Jaacks am 28. August 2017 beim 1:3 gegen den VfR Neumünster kassiert.

Die Anfangsphase ging an die Eicheder, die das Heft des Handelns in die Hand nahmen und sich früh Möglichkeiten erarbeiteten. Nach drei Minuten setzte sich Tom Wittig über Rechts durch und bediente im Zentrum den aufgerückte Eyke Kleine, dessen Schuss gerade noch abgeblockt wurde. Drei Minuten später legte Wittig für Evgenij Bieche auf, der das Leder aber über den Kieler Kasten setzte. Und in der neunten Minute trat Torge Maltzahn über den linken Flügel an und passte auf den eingelaufenen Wittig, dessen Schuss vorbeistrich. Weil die Gastgeber zudem hinten diszipliniert arbeiteten, dauerte es bis zur elften Minute, ehe die Kieler zum ersten Abschluss kamen. Bezeichnenderweise aus der Distanz. Julius Alt probierte es aus rund 30 Metern – ohne den Eicheder Kasten in Gefahr zu bringen. Der Vorstoß aber war auch ein Signal, fortan aktiver am Spielgeschehen teilzunehmen. Offensichtlich hatten die Kieler zunächst abwarten wollen, was der Gegner zu bieten hat, um dann das eigene Spiel anzupassen. Fortan dominierte Holstein. Jannis Voß setzte sich über den linken Flügel durch und schickte Felix Niebergall in den freien Raum (16.). Eichede-Keeper Julian Barkmann verkürzte den Winkel, Niebergalls Lupfer strich am SVE-Tor vorbei. Eichedes Defensive wirkte erstmals ungeordnet – und sollte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit auch nicht mehr stabilisieren. Konsequenz: Holstein fand immer besser in die Partie, bekam größere Räume und immer weniger Gegnerdruck, sodass sich weitere Chancen ergaben. Dennoch dauerte es bis zur 34. Minute, ehe Zählbares dabei heraussprang. Laurynas Kulikas hatte in der torgefährlichen Zone zu viel Platz, konnte ungehindert auf Alt ablegen, dessen Schuss aus 18 Metern unhaltbar zum verdienten 0:1 einschlug (34.).

In der Folgezeit bis zur Pause agierte die Zweitliga-Reserve im Stile eines Topteams: abwartend, um über Konter zum Erfolg zu kommen. Eine Herangehensweise, die sich auch nach dem Seitenwechsel nicht ändern sollte. Mit dem Vorsprung im Rücken getreu dem Motto: Sicherheit vor Risiko.

Kurz nach Wiederanpfiff hätten die Stormarner die Gäste allerdings um ein Haar überrumpelt. Nach einem Rückpass auf Bernd Schipmann setzte Maltzahn den Holstein-Keeper unter Druck, dessen Befreiungsschlag landete bei Wittig, der Peer Maurice Ehlers bediente. Doch Ehlers Abschluss wurde geblockt. (46.).

Die größte Chance zum zweiten Treffer bot sich den Kielern eine Viertelstunde später Kulikas, der von Alt in Szene gesetzt wurde, nachdem dieser den herausgeeilten Barkmann umkurvt hatte. Doch für seinen bereits geschlagenen Keeper sprang gerade noch rechtzeitig Hendrik Wurr in die Bresche.

Ansonsten tat sich in und um die Strafräume herum wenig. Die Kieler Defensive stand stabil und Eichede fehlten die Mittel, um die sattelfeste Defensive der Landeshauptstädter in Bedrängnis zu bringen.Die Partie plätscherte ihrem Ende entgegen, ehe kurz vor Schluss Eichede aufmachte und durch Kulikas noch das 0:2 schlucken musste.

„Wir haben uns gegen eine Spitzenmannschaft gut verkauft, aber leider das 0:1 zu einfach kassiert, das war spielentscheidend“, sagte SVE-Trainer Dennis Jaacks.