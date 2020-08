Fußball-Oberliga : SV Eichede ist nicht kaltschnäuzig genug

Fußball-Oberligist SV Eichede hat sein Testspiel gegen Regionalligist Hamburger SV II knapp mit 0:1 verloren.

24. August 2020, 12:16 Uhr

Eichede | Die Oberliga-Fußballer des SV Eichede haben sich im Testspiel gegen die U23 des Hamburger SV teuer verkauft, am Ende aber knapp mit 0:1 (0:0) das Nachsehen gegen die Zweitliga-Reserve des HSV gehabt. „Das war heute schon ein anderes Kaliber als am Mittwoch“, sagte SVE-Kapitän Sascha Steinfeldt nach der knappen Niederlage gegen den Regionalligisten.

Gegen die HSV-Reserve bot Coach Denny Skwierczynski beinahe der gleichen Startelf auf, die drei Tage zuvor noch gegen Viertliga-Neuling Teutonia 05 Ottensen mit 2:0 gewonnen hatte. Lediglich der angeschlagene Moritz Holst musste passen und wurde durch Evgenij Bieche ersetzt.

Aus einer kompakten Defensive heraus schalteten die Eicheder schnell um und spielten mutig nach vorne. Mit etwas Glück wäre eine frühe Führung möglich gewesen. Tino Arp bediente Geburtstagskind Mats Facklam (wurde 24), dessen strammer Schuss aber HSV-Keeper Bennett Schauer zur Ecke lenkte. In der Folge kamen die Hamburger durch Herdi Bukusu (8.) und Peter Beke (19.) zu Chancen. Die dickste Möglichkeit aber besaß auf der Gegenseite Marc Pichelmann (23.), der seinen Gegenspieler vernaschte und den HSV-Schlussmann mit einem strammen Abschluss auf die Probe stellte.

Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen aber erarbeitete sich der Oberligist, der kurz nach dem Seitenwechsel die Führung mehrfach auf dem Fuß hatte. Facklam (46.) verzog jedoch knapp, und auch Hasselbusch (49.) sowie Bennet Zaske (51.) brachten das Leder nicht im gegnerischen Kasten unter. Der HSV war effektiver: Nach Flanke von Bukusu köpfte Ogechika Heil zur Gästeführung ein (53.).

Die HSV-Reserve blieb am Drücker. Erst in der Schlussphase waren die Stormarner wieder präsenter, verpassten durch Lars Newrzella (72.) und Facklam (87.) jedoch den möglichen Ausgleich.

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu langsam agiert, danach haben wir ruhiger und präziser gespielt“, sagte HSV-Assistenztrainer Christian Rahn, während Eichedes Kapitän Sascha Steinfeldt bilanzierte: „Wir waren heute nicht bissig genug und haben teilweise zu unsauber gespielt.“ SVE-Coach Denny Skwierczynski ergänzte: „Uns hat heute die körperliche und geistige Frische gefehlt. Unsere Leistung war nicht gut, trotzdem hätten wir gewinnen können – in so einem Spiel muss man dann aber auch seine Chancen nutzen.“

Am Dienstag steht für die Bravehearts der nächste Test um 19.30 Uhr bei Landesligist GW Siebenbäumen an.

SV Eichede: Gevert – Schubring (61. Newrzella), Ostermann, Steinfeldt – Zaske, Rathjen (61. Ehlers) – Pichelmann (61. Plate), Arp (61. Lahrtz), Bieche (61. Wittig) – Hasselbusch, Facklam. Schiedsrichter: Rosenthal (VfL Bad Schwartau). – Zuschauer: 200. – Tore: 0:1 Heil (53.).