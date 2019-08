Fussball Oberliga : SV Eichede ist heiß auf den Saisonstart

Der SVE empfängt am Sonnabend zum Auftakt der neuen Spielzeit den VfB Lübeck II. Niko Hasselbusch steht vor einem Debüt.

von Sascha Sievers

01. August 2019, 16:35 Uhr

Eichede | Niko Hasselbusch hat im laufenden Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel für den SV Eichede absolviert, hatte knapp ein halbes Jahr lang kaum einen Ball am Fuß – und dennoch könnte er am Sonnabend in der Startelf der Stormarner stehen.

Um 14 Uhr empfangen die „Bravehearts“ zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Oberliga die zweite Mannschaft des VfB Lübeck. „Die Vorfreude ist riesig, endlich wieder im eigenen Stadion aufzulaufen. Ich hoffe, ich bin von Beginn an dabei und kann zeigen, dass ich trotz der langen Pause nichts verlernt habe“, sagt Hasselbusch hochmotiviert.

Work and Travel statt Oberliga-Fußball

Zu Beginn der Vorsaison hatte sich der 19-Jährige schnell zur Stammkraft auf der Außenbahn entwickelt. Doch sein Höhenflug wurde unterbrochen:

Nach seinem Abitur brach Hasselbusch im Winter zu einem sechsmonatigen Australien-Aufenthalt auf. Work and Travel in Down Under statt Oberliga in Schleswig-Holstein.

„Das war eine richtig gute Erfahrung. Ich bin viel gereist und habe viele schöne Orte gesehen. Allerdings ist Fußball dort nicht besonders populär, deshalb habe ich das halbe Jahr auch nur wenig gespielt“, erklärt Hasselbusch.

Immer in Kontakt geblieben

Wie seine Mannschaft im fernen Stormarn unter Coach Christian Jürss in Abstiegsgefahr geriet und unter Denny Skwierczynski noch die Wende schaffte, verfolgte der 19-Jährige am anderen Ende der Welt:

„Ich habe immer online die Spielverläufe verfolgt. Und wenn es einen Livestream gab, habe ich mir den auch abends um 22 Uhr angeschaut. Außerdem habe ich auch mit Mitspielern oder in der Mannschaftsgruppe bei WhatsApp geschrieben.“ Niko Hasselbusch (SV Eichede)

Neue Position für Hasselbusch

Kurz nach Beginn der Sommervorbereitung kehrte der angehende BWL-Student nach Deutschland zurück und stieg wieder beim SVE ein.

„Das Akklimatisieren hat schon zwei Wochen gedauert, gerade auf dem Platz. Aber personell gab es dieses Jahr ja keinen Umbruch, sodass ich die meisten Spieler noch kannte und mich nicht großartig integrieren musste“, so der Youngster.

Hasselbusch musste sich aber mit Denny Skwierczynski auf einen neuen Trainer einstellen. Im bevorzugten 3-5-2-System kam der 19-Jährige zuletzt in der Saisonvorbereitung vermehrt als eine von zwei Spitzen zum Einsatz und nicht mehr auf der Außenbahn.

„Das hat mir gut gefallen. Ich habe bereits in der B-Jugend Mittelstürmer gespielt, die Position ganz vorne ist also nicht völlig neu für mich. Der Trainer plant dort mit mir und ich werde alles tun, mir dort einen Stammplatz zu erarbeiten“, sagt Hasselbusch.