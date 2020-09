Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede geht als Spitzenreiter ins Topspiel gegen den SV Todesfelde

In der Fußball-Oberliga Süd hat der SV Eichede auch sein zweites Saisonspiel beim TSV Pansdorf mit 3:0 gewonnen.

Sascha Sievers

24. September 2020, 12:20 Uhr

Pansdorf | Der SV Eichede wird am Sonntag als Spitzenreiter in das Duell mit dem SV Todesfelde, Staffelsieger der Vorsaison, gehen. Die Stormarner setzten sich am Mittwochabend im zweiten Saisonspiel beim Aufsteiger TSV Pansdorf mit 3:0 durch und behauptetet damit gegenüber den Todesfeldern die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga Süd. Beide Mannschaften hielten sich bisher schadlos, Eichede weißt allerdings das um drei Treffer bessere Torverhältnis aus.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir einen guten Saisonstart hingelegt haben, auch heute war das eine reife Leistung“, sagte SVE-Trainer Denny Skwierczynski und lobte seine Elf für einen beherzten und engagierten Auftritt. „Das war eine schwierige Aufgabe gegen eine robuste Pansdorfer Truppe, dazu noch auf Kunstrasen. Aber die Mannschaft hat das gut angenommen und ihre Sache prima gemacht.“

Eichede legte nach neun Minute die Führung vor, nachdem Mats Facklam die erste Möglichkeit kurz nach dem Anpfiff noch vergeben hatte (2.). Felix Greger ging im eigenen Strafraum gegen Tino Arp zu hitzig zu Werke, Facklam blieb hingegen cool und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für die Gäste (9.). Eichede kontrollierte das Geschehen, ging energisch in die Zweikämpfe und ließ Pansdorf nicht ins Spiel kommen.

Ganz chancenlos aber waren die Gastgeber auch nicht. Joel Denker (20.) und Felix Krüger (35.) sorgten nach Kontern für Gefahr, brachten aber nichts Zählbares zustande. Stattdessen legten die Stormarner den zweiten Treffer nach: Nach 35 Minuten packte Evgenji Bieche den Hammer aus und baute den Vorsprung der Eicheder mit einem satten Distanzschuss aus.

Im zweiten Durchgang machte Facklam mit seinem zweiten Treffer nach einem schnellen Gegenstoß alles klar (76.), nachdem die Skwierczynski-Elf zuvor einige Male an TSV-Keeper Patrick Raube gescheitert war.

Am Sonntag wartet nach den Auftaktduellen gegen zwei Aufsteiger nun die größtmögliche Herausforderung auf die Stormarner, die um 14 Uhr beim amtierenden Staffelsieger SV Todesfelde zu Gast sind. „Todesfelde ist der große Favorit, sie haben eine unglaubliche Serie an tollen Erfolgen hingelegt und viel Selbstvertrauen getankt“, spricht Skwierczynski voller Respekt über den Gegner, sagt aber auch: „Wir wollen unsere Chance nutzen und unseren Beitrag zu einer hoffentlich spannenden Partie leisten.“

Personell hat Skwierczynski keine Sorgen, kann fast aus dem Vollen schöpfen nachdem der zuletzt beruflich verhinderte Petrik Krajinovic wieder einsatzbereit ist und auch Tim Hasselbusch nach Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Dennoch gibt es einen Wermutstropfen: Im Training zog sich der 20-jährige Verteidiger Dennis Tiessen erneut einen Kreuzbandriss zu. „Er hatte sich ja gerade erst zurückgekämpft und verletzt sich nun zum zweiten Mal derart schwer, dass er lange fehlen wird. Das tut mir unglaublich leid. Ich hoffe, dass wir den Jungen schnell wieder aufbauen können“, erklärte der SVE-Trainer.

Statistik

TSV Pansdorf: Raube – Wossidlo, Knetsch, Gerlach, Böbs )46. P. Manthe) – Meß, F. Greger – Denker, Miljic, Krüger (69. Zimmermann) – Grimm (79. Bierle).

SV Eichede: Gevert – Pichelmann, Ostermann, Steinfeldt ,Lahrtz (78. Ehlers) – Zaske, Meyer – Bieche, Arp (62. Stöver), Holst – Facklam.

SR: Colmorgen (Eintr. Groß Grönau): Zuschauer: 120.

Tore: 0:1 Facklam (9./FE), 0:2 Bieche (36.), 0:3 Facklam (76.)