SV Eichede fehlt Kreativität und Leichtigkeit

Fußball-Oberliga: Stormarner kommen gegen Lägerdorf nicht über ein 0:0 hinaus / SVE-Coach Jürss kritisiert: „Das war zu wenig“

von Sascha Sievers

16. September 2018, 11:11 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge konnte Christian Jürss mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Anders als zuletzt beim 3:3 gegen den TSV Kropp, als der Trainer der SH-Liga-Fußballer des SV Eichede die Defensivarbeit seiner Elf kritisierte, hatte Jürss gegen den TSV Lägerdorf die Leistung im Angriff zu bemängeln. „Wir waren vorne nicht beweglich genug. Das war insgesamt zu wenig“, haderte der SVE-Coach nach dem torlosen Remis, dass die Eicheder als Tabellenzwölfter weiter am Rande der Abstiegszone wandeln lässt.

Eichede war von Beginn an gegen den Tabellenvorletzten darum bemüht, das Zepter in die Hand zu nehmen und erarbeitete sich auch auf Anhieb Feldvorteile. Torchancen sprangen dabei aber erst nach einer Viertelstunde heraus. Jendrik Brügmann setzte auf dem rechten Flügel Tom Wittig in Szene, der Evgenji Bieche im Zentrum bediente. Dessen Schuss strich links am Lägerdorfer Kasten vorbei. Eine Minute später versuchten es die Gastgeber über die andere Seite. Niko Hasselbusch fand eine Lücke und bediente Bieche, dessen erster Versuch abgeblockt wurde. Den Nachschuss parierte TSV-Keeper Matteo Chionidis. Nach einem Bieche-Freistoß verpasste Hendrik Wurr zudem per Kopf den Ball nur knapp, sodass Chionidis nicht sein ganzes Können aufbieten musste (24.). Bei Bieches Distanzschuss allerdings reagierte der Schlussmann glänzend, lenkte den Hieb des Eicheders aus 25 Metern in klasse Manier über die Querlatte (28.).

Nach einer halben Stunde kamen auch die Gäste zu zwei guten Möglichkeiten. Der bis dahin nicht geprüfte SVE-Keeper Marcel Gevert war beim Versuch von Yannick Kuhr zwar machtlos, doch der Querbalken verhinderte, dass die Gastgeber in Rückstand gerieten (30.). Drei Minuten darauf setzte Torge Kunter das Leder knapp über das SVE-Gehäuse, nachdem Alexander Feist eine Flanke von Bastian Peters per Kopf abgelegt hatte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel. Eichede war weiter bemüht. Mehr Ballbesitz war die Folge. Doch die Lägerdorfer verteidigten geschickt und diszipliniert. Waren die Stormarner im Vorwärtsgang, zogen die Gäste einen engen Abwehrriegel vor dem eigenen Strafraum auf. Und weil es den Eichedern an Kreativität und Leichtigkeit mangelte, um die Angriffe variabel zu gestalten, waren die Offensivaktionen leicht ausrechenbar. Über die Außenbahnen vorzudringen, gelang zwar ein ums andere Mal, wie in der 52. Minute als Alija von rechts Bieche bediente, der das Leder an den Pfosten setzte. Meist aber waren die Gastgeber am gegnerischen 16er mit ihrem Latein am Ende und fanden keine Lücke. So prägten vornehmlich Distanzschüsse das Bild, die den Lägerdorfer Kasten nicht in Gefahr brachten. Und auch die Gäste kamen nicht gefährlich zum Abschluss, so dass es bei der Nullnummer blieb.