SV Eichede fehlen nur Sekunden zum Sieg

Fußball-Oberligist kassiert Ausgleich zum 2:2 beim VfB Lübeck II kurz vor dem Schlusspfiff / Erster Punktverlust für Coach Skwierczynski

14. April 2019, 15:45 Uhr

Lübeck | Nur Sekunden haben Denny Skwierczynski von einer rundum erfolgreichen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte getrennt. Der aktuelle Interimstrainer des SV Eichede führte mit seinen Oberliga-Fußballern bis in die Schlussphase hinein beim VfB Lübeck II. Die Reserve der Grün-Weißen aber, für die Skwierczynski früher unter anderem als Spieler und Trainer der Liga-Mannschaft aktiv war, entriss den Stormarnern kurz vor dem Abpfiff mit dem 2:2 (0:1)-Ausgleich noch zwei Punkte. Die hätten den „Bravehearts“ im Abstiegskampf noch weitere Luft verschafft.

Für Skwierczynski war es nach der Amtsübernahme in Eichede der erste Punktverlust im dritten Spiel. Besonders ärgerlich für den 45-Jährigen neben dem Zeitpunkt des Ausgleichs: Seine Mannschaft war zuvor das bessere Team gewesen – und muss vorerst um weitere Einsätze von Fyn Rathjen (Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk) und Gerrit Schubring (Verdacht auf Gehirnerschütterung) bangen. „Das Ergebnis ist total unglücklich und unverdient. Wir hatten die klareren Chancen, aber das ist eben Fußball. Die drei Punkte hätten wir sehr gut gebrauchen können, aber was die Leistung betrifft, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Skwierczynski.

Besonders in der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor gewesen. Einen ersten Flatterball durch Torge Maltzahn parierte VfB-Keeper Simon Reiss (2.). Der SV Eichede spielte sich laufend Angriffe heraus, das 1:0 aus Sicht der Gäste war dann aber ein ziemliches Murmeltor: Peters startete mit dem Ball über die linke Seite durch und rasselte mit einem VfB-Verteidiger zusammen. Das Leder kullerte in Richtung Torlinie, wo Eichedes Tom Wittig und Lübecks Krenar Svirca den Ball gemeinsam ins Tor drückten (11.). Wer dem Ball den entscheidenden Drall gegeben hat, darüber herrscht Uneinigkeit. Die Eicheder Führung jedenfalls war hochverdient. In der Folge drängten die Gäste weiter auf das 2:0, während die Lübecker Mannschaft sich keine klare Torchance erspielte. Aber das zweite Eicheder Tor wollte vor der Pause nicht fallen.

Das wiederum rächte sich, als die Lübecker aggressiver in die Zweikämpfe gingen und aktiver wurden: Eine Ecke durch Fabio Parduhn landete bei Firat Ertekin, der aus 16 Metern unbedrängt zum Schuss ansetzte und unten rechts zum 1:1 traf (55.). Es war der erste ernstzunehmende Lübecker Torschuss des Spiels.

Doch die „Bravehearts“ ließen sich davon nicht beeindrucken, blieben das bessere Team mit zahlreichen Chancen. Elf Minuten vor dem Ende spielte Evgenij Bieche den Ball in den Lauf von Torge Maltzahn, der das Spielgerät zur erneuten Gästeführung unter das Lattenkreuz knallte. Das Ergebnis wäre dem Spielverlauf angemessen gewesen, doch in der Nachspielzeit gab es noch einmal Freistoß für den VfB. Enes Dagli brachte den Ball in den Eicheder Strafraum, wo er abgeblockt wurde und vor den Füßen von Veysel Kara landete – der aus 18 Metern mit einem Gewaltschuss zum 2:2 traf.