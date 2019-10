Dämpfer : SV Eichede enttäuscht beim Tabellendrittletzten

In der Fußball-Oberliga hat der SV Eichede beim 0:2 (0:1) gegen Inter Türkspor Kiel die sechste Saisonpleite kassiert.

20. Oktober 2019, 14:45 Uhr

Kiel | Die Oberliga-Fußballer von Inter Türkspor Kiel feierten am späten Samstag-Nachmittag als hätten sie gerade die Tabellenführung übernommen. Torhüter Hüsnü Özdemir tanzte nach dem dritten Saisonerfolg im Mittelkreis und wurde von seinen Mannschaftskameraden als Matchwinner auserkoren. Auf der Gegenseite bot sich derweil ein ganz anderes Bild: Im herbstlichen Nieselregen schauten die Spieler des SV Eichede wie begossene Pudel drein und wollten nur eines: ganz schnell weg.

In den 90 Minuten zuvor hatten sich die Stormarner am Kieler Schlussmann immer wieder die Zähne ausgebissen, zudem gegen die abstiegsbedrohten Kieler in der Defensive einmal mehr die nötige Konsequenz vermissen lassen. So stand am Ende eine durchaus verdiente 0:2 (0:1)-Auswärtspleite beim Tabellendrittletzten zu Buche. Die Hoffnungen der Eicheder auf die Qualifikation für das Kieler Hallenmasters ist nach der zweiten Niederlage in Folge somit auf ein Minimum gesunken: Mit 19 Punkten nach 13 Partien blieben die Stormarner als Achter des Klassements im tristen Niemandsland der Tabelle hängen.

Kiels Keeper zieht Eichede den Zahn

Der Goalkeeper der Kieler verhinderte nach der 2:0-Führung seiner Elf, dass Eichede mit einem Anschlusstreffer die zweite Luft bekommt und Inter wie schon nach dem 2:0-Vorsprung im letzten Heimspiel gegen den VfB Lübeck II (2:3) am Ende mit leeren Händen den Kunstrasenplatz verließ. Höhepunkt einer starken Leistung des 38-Jährigen war der gehaltene Elfmeter von Evgenij Bieche nach einem Foul von Shpend Meshekrani an Gerrit Schubring (88.). Zuvor hatte Özdemir mit einem Reflex nach einem Schuss von Torge Maltzahn aus kurzer Distanz das 1:2 vereitelt (69.). Knapp eine Viertelstunde später fischte Inters letzter Mann im direkten Duell Christian Peters den Ball von den Füßen (83.) und wehrte in der Nachspielzeit einen weiteren Schuss des jungen Eicheder Angreifers ab. Özdemir strahlte im gesamten Spiel eine Souveränität aus, die an diesem Tage allen Eichedern fehlte.

Ex-Eicheder trifft zum 1:0

Inters Coach Özcan Atasoy fand entsprechend lobende Worte: „Endlich haben wir uns belohnt; mit Disziplin und Ordnung haben wir nicht viel zugelassen und vorne unsere Chancen eiskalt genutzt.“ Die Treffer erzielten Kastriot Alija (21.), zu Saisonbeginn von Eichede nach Kiel gewechselt, nach einem vertikalen Pass von Shpend Meshekrani in die Schnittstelle und Kevin Wendt (50.). Der Innenverteidiger der Kieler setzte sich im Duell mit Sascha Steinfeldt und Hendrik Ostermann nach einem Eckball von Ali Kalma durch und wuchtete die Kugel zum Endstand ins Eicheder Netz.

Die Gastgeber hatten sich eine defensive Grundordnung mit einer Fünfer-Abwehrkette auferlegt. Eichede kam so von Beginn an zu vielen Spielanteilen und kombinierte auch gefällig. Doch bis zur 70. Minute gab es kaum Nennenswertes. Eine Möglichkeit durch Jonathan Stöver (38.), der verzog, und Bieche (64.) bildeten die Ausnahme. Inter hatte durch Rezan Acer (42.) und Kalma (43., 90.) weitere Chancen.

Skwierczynski spricht von verdienter Niederlage

„Die haben leidenschaftlich gekämpft. Wir hatten zu wenig Ideen“, brachte es SVE-Ligaobmann Heino Keiper auf den Punkt. Ähnlich sah es auch Coach Denny Skwierczynski: „Wir hätten noch mehr über die Flügel kommen, noch besser unsere Angriffe ausspielen müssen, um hinter die Abwehr zu des Gegners zu gelangen. Aber Inter hat sehr leidenschaftlich verteidigt, sodass immer wieder einer dazwischen kam“, sagte der SVE-Trainer, wusste nach der sechsten Saisonniederlage aber auch: „Wenn man trotzdem noch zu klaren Torchancen kommt und die vergibt, hat man es am Ende auch nicht verdient.“

Statistik

Inter Türkspor Kiel: Özdemir – Lawson-Body, Wendt, Yamak, Warhell Amadi, Arian Jashari – Kern (87. Schimming), Meshekrani – Acer, Kalma (90.+1 Baki) – Alija (71. Gashi).

SV Eichede: Gevert – Pichelmann, Schubring, Steinfeldt – Ostermann – Newrzella (58. Hasselbusch), Maltzahn, Stöver (43. Rathjen), Heskamp – Peters, Dagli (58. Bieche).

SR: Koch (TSV Kropp). – Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Alija (21.), 2:0 Wendt (50.).

Bes. Vorkommnisse: Özdemir pariert Strafstoß von Bieche (88.).