Pflichtsieg : SV Eichede dreht nach Rückstand auf

Fußball-Oberliga: Die Stormarner setzen sich beim abstiegsbedrohten PSV Neumünster mit 4:1 (2:1) durch. Maltzahn und Peters erzielen jeweils einen Doppelpack.

von shz.de

23. April 2018, 07:00 Uhr

Nur kurz machte der abstiegsbedrohte PSV Neumünster den Anschein, gegen den SV Eichede etwas Zählbares an der heimischen Stettiner Straße behalten zu können. Doch der Tabellenfünfte der Fußball-Oberliga aus Stormarn ließ sich auch nach einem 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich am Ende noch mit 4:1 (2:1) durch.

Der PSV war etwas glücklich in Führung gegangen. Stürmer Torben Czekay hatte den Ball eigentlich schon verstolpert, konnte das Spielgerät aber vom in dieser Szene indisponierten SVE-Verteidiger Hendrik Wurr zurückerobern und der nachrückende Paul Sachse schob ein (5.). „Die Anfangsphase war sehr hektisch von uns. Die Aktionen waren unsauber, aber das haben wir von Minute zu Minute besser gemacht. Da kam das Selbstvertrauen zurück“, sagte SVE-Trainer Dennis Jaacks zum etwas holperigen Beginn seines Teams. Für sein Trainerpendant Maik Gabriel war es nach dem guten Start unverständlich, dass seine Mannschaft den Faden verlor: „Es kam für mich völlig überraschend, dass wir es 20 Minuten ordentlich gemacht haben und nach dem 1:1 überhaupt kein Bein mehr an die Erde gekriegt haben.“

Die Quittung folgte auf dem Fuße. Nach zwei Fehlern im Spielaufbau der Grün-Weißen kam der Ball sofort zurück. Nutznießer war Torge Maltzahn, der die Partie mit einem Doppelpack drehte (22., 28.).

Die Hausherren fanden nun überhaupt nicht mehr zurück ins Spiel. Nach zahlreichen Ballverlusten hatte es Eichede leicht, gegen die aufgerückte und breit stehende PSV-Defensive in die Tiefe zu kommen – auch weil die Stormarner in diesen Situationen immer wieder für eine Überzahl auf den Außenbahnen sorgten. So war es auch gut zehn Minuten nach der Pause. Tom Wittig setzte sich rechts gegen den vergeblich am Trikot des Eicheders ziehenden Björn Schmidt durch und bediente per Flanke den sträflich frei stehenden Christian Peters, der zum 1:3 einköpfte (56.). PSV-Coach Gabriel stellte nach einem Dreifachwechsel auf eine Dreier-Abwehrkette um (66.). Doch mit Ausnahme eines verunglückten Kopfballs von Patrick Fürst (75.) kam nichts dabei herum. Mit dem 1:4 durch Peters, der auf Vorarbeit von Wittig einschob (77.), war den Grün-Weißen auch das letzte laue Lüftchen aus den Segeln genommen. Peters hätte beinahe noch einen Hattrick vollendet, traf aber aus kurzer Distanz nur das Außennetz (79.).

„Eichede hat vollkommen verdient gewonnen, auch in der Höhe. Der Gegner war körperlich sowie geistig frisch und hat ein unfassbar hohes Tempo gespielt“, blieb Gabriel letztlich nur Anerkennung für die Gästeleistung. Dennis Jaacks zog ein positives Fazit: „Wir sind zufrieden mit dem Sieg, der auch in der Höhe verdient ist – gerade auf Grund der zweiten Halbzeit. Aber es war auch ein hartes Stück Arbeit. Wir haben uns ein unnötiges Handicap auferlegt mit dem 0:1, das ein totales Geschenk war.“

Statistik

PSV Neumünster – SV Eichede 1:4 (1:2)





PSV: J. Gabriel – Ulrich (66. Blöcker), Höckendorff, Lorenzen, B. Schmidt – Falk, Sachse – Makomé-Mabouba (66. Nagel), Ziesecke (66. Fürst), Sankowski – Czekay.



SVE: Barkmann – Wurr, Claasen, Fischer – Y. Bremser, Maltzahn (81. Gürsoy), Kleine – Wittig (79. N. Bremser), Al-„Tamemy – Bieche (71. Ehlers), Peters.

Schiedsrichterin: Derlin (Dahme). – Zuschauer: 124.

Tore: 1:0 Sachse (5.), 1:1, 1:2 Maltzahn (22./28.), 1:3, 1:4 Peters (56.(77.).