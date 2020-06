Oststeinbek : Süßwaren im Wert von 870 Euro gestohlen

Zeugenaufruf der Polizei - wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Avatar_shz von ots

11. Juni 2020, 14:57 Uhr

Oststeinbek | Am Mittwoch ist es im Zeitraum von 15 Uhr bis 16 Uhr in Oststeinbek bei einem Discounter in der Straße Im Hegen zu einem Diebstahl größerer Mengen an Süßwaren gekommen.

Die unbekannten Täter entwendeten Waren im Wert von ca. 870 Euro. Die Polizei Glinde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen, eventuell auf dem Kundenparkplatz, aufgefallen, die größere Mengen an Süßwaren verstauten.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 040/7109030 bei der Polizeistation in Glinde.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?