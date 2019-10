Aktivregion Alsterland : Sülfeld wird mit mehr als 100.000 Euro gefördert

Gemeinde bekommt großzügige Fördermittel aus dem neu aufgelegten Regionalbudget.

09. Oktober 2019, 11:29 Uhr

Sülfeld | Ob für Schule, Jugendclub, Forschungszentrum, Kirche oder Bürger: Projekte in der Gemeinde Sülfeld profitieren in besonderem Maß von Zuschüssen der Europäischen Union über die Aktivregion Alsterland. Weit über 100.000 Euro werden aus dem neu aufgelegten Regionalbudget in die Gemeinde fließen.

Den größten Anteil von den Geldern erhält die Kirchengemeinde für die Erweiterung der Remise. Die Remise ist das kirchliche Gemeindezentrum und befindet sich zwischen Kirche und Pastorat. „Das ist die größtmögliche Förderung“, so Ulrich Bärwald, Vorstandsmitglied in der Aktivregion und Vorsitzender des Kirchengemeinderats. Mit der entsprechenden Baugenehmigung wird in Kürze gerechnet.

Zudem erhält die Kirche auch noch einen Zuschuss für den Einbau einer Akustikanlage in die Kirche, was insbesondere älteren Besucher von Gottesdiensten und Veranstaltungen zu Gute kommen wird.

Nach die Jungen und Mädchen der „Schule im Alsterland am Standort Sülfeld“ können sich freuen: Vor wenigen Tagen überbrachte Bärwald der Verbindungslehrerin Maren Schwarz die Nachricht, dass die Aktivregion dem Förderantrag der Schule entsprochen hat und mit einer Förderquote von 80 Prozent die gewünschte Anschaffung von Spielgeräten und Sitzmöbeln für den Schulhofbereich unterstützt. Und so werden noch im Oktober die Ausstattungsgegenstände im Wert von rund 16.000 Euro im Freigelände der Schule aufgestellt.

Auch Jugendpflegerin Alina Pagel profitiert von der Zuschussflut. Für die Jugendbetreuung in Sülfeld wurden die beantragten Fördermittel für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten für den gemeindlichen Jugendclub von der Aktivregion bewilligt.

Zudem wird sich auch das Forschungszentrum Borstel EU-Fördermittel zu nutze machen: Im kommenden Monat werden im Ehrenhof vor dem historischen Herrenhaus neue Linden mit Hilfe von Fördermitteln über die Aktivregion gepflanzt. Aktuell werden in der Gemeinde im Regionalverbund mit Nachbargemeinden neue Mitfahrbänke aufgestellt. Sie sollen den Bürgern die Mitfahrt in die Nachbarkommunen, gerade in Richtung Bargteheide, ermöglichen und damit den fehlenden ÖPNV ausgleichen.

Auch der Freundeskreis zur Partnergemeinde in Estland erhielt aus dem Topf der Aktivregion einen deutlichen Reisekostenzuschuss. Der soll im nächsten Sommer für die geplante Fahrt in das baltische Land genutzt werden, mit der der europäische Partnergedanke gefördert werden soll.

Um das Bewusstsein für die Ökologie zu fördern und auch zum Schutz der Bienen, wurde in Abstimmung mit dem Deutschen Imkerbund von Imker Holger Redelin ein öffentlicher und informativer Bienenlehrpfad angelegt. Auch das wurde mit Mitteln der Aktivregion gefördert.

„Die Gemeinde Sülfeld ist ein schönes Beispiel, wie der europäische Fördergedanke zur Stützung des ländlichen Raumes in vielfältiger Weise umgesetzt wird. Da gibt es Beispiele zum Klimaschutz, zur Bewahrung der Ökologie, und es kommen junge Menschen unmittelbar in den Genuss der Förderung. Aber auch die ältere Generation findet in den verschiedenen Förderprogrammen Berücksichtigung“, sagt Ulrich Bärwald, der bei weiteren Kommunen so Werbung für die Inanspruchnahme dieser europäischen Fördergelder macht.