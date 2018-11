Sülfeld : Sülfeld anno dazumal

Gemeindearchivar bringt wieder schönen Jahreskalender mit historischen Momentaufnahmen heraus.

von Dirk Gusick

22. November 2018, 14:12 Uhr

Sülfeld Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit hat der Sülfelder Gemeindearchivar Ulrich Bärwald aus seinem umfassenden Fundus wieder einen Kalender mit historischen Fotos herausgebracht. Auf den zwölf Kalenderbildern und dem Deckblatt sind meistens Momentaufnahmen aus dem vergangenen Jahrhundert zu sehen. Kinder mit ihren Schultüten, Postboten vor dem Postamt, Schmiede bei der Arbeit oder Damen und Herren beim Crocketspiel auf dem Hofplatz. Auch eine Luftaufnahme aus der jüngeren Vergangenheit ist mit Dabei. Das Bild zeigt im Mittelpunkt die Sülfelder Kirche.

Die Fotos stammen alle aus dem Archiv von Ulrich Bärwald. „Nicht zuletzt ist der Kalender eine gute Werbung für das Gemeindearchiv, finden dadurch doch weitere historische Fotodokumente den Weg in die gemeindliche Sammlung und vielleicht auch in den nächsten Kalender, wie die Aufnahmen für August und Oktober in dieser Auflage“, so Bärwald, der immer auf der Suche nach neuem Material für sein Gemeindearchiv ist.

>Den Kalender gibt es von Montag, 26. November an im Edeka-Markt für 18 Euro.