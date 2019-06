Substitutionsambulanz – Erfolgreiches Jahr der Drogenentwöhnung

von shz.de

25. Juni 2019, 11:05 Uhr

Ahrensburg | Für die Patienten ist es die Chance auf ein normales Leben: Vor einem Jahr öffnete die Substitutionsambulanz in Ahrensburg und entwöhnt seitdem Menschen mit Ersatzstoffen von Opiaten wie Heroin. Das Team kämpft dabei nicht nur gegen die Sucht, sondern auch für eine Endstigmatisie-rung. Denn die meisten Menschen haben bei einem Drogenabhängigen den Junkie im Kopf, der sich vor dem Bahnhof oder auf einer Parkbank den Schuss setzt. Doch die Sucht hat auch andere, völlig anonyme Gesichter.

„Wir haben hier auch die alleinerziehende Mutter oder den Familienvater in Behandlung, der im Alltag völlig normal funktioniert, aber nicht ohne Droge auskommt“, berichtet die medizinische Fachangestellte Monika Westphal. Eben ganz normale Menschen, die ein Problem haben – und eine Krankheit, die mit Medikamenten behandelt werden kann. „Jemand, der Herzmedikamente braucht, wird ja schließlich auch nicht komisch angeguckt“, sagt sie. Es ist wohl auch die Scham und die Angst, die viele Abhängige daran hindert, sich in Behandlung zu begeben. Deswegen gibt es nichts Wichtigeres, als ein vertrauensvolles Umfeld für eine Entwöhnung.

Das hat das Team der Substitutionsambulanz um Carl-Christian Richers und Birgit Löffler-Burmeister, die die Praxis vor einem Jahr gegründet haben, eindeutig geschafft. Unterstützt und mitfinanziert wird die Ambulanz vom Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus. Chefarzt Peter Hans Hauptmann: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass hier so schnell ein so großer Patientenstamm aufgebaut wird.“ Rund 70 Menschen betreut das Team.

„Es war am Anfang nicht leicht, viele waren verunsichert“, sagt Carl-Christian Richers. Gemeinsam mit Birgit Löffler-Burmeister hatte der Allgemeinmediziner bis 2016 eine Gemeinschaftspraxis und diese dann zunächst geschlossen. Allerdings unter der Voraussicht, dass die Patienten weiterhin andernorts substituiert werden würden. Doch das ge-schah nicht in dem nötigen Umfang. Deswegen entschlossen sich beide für einen neuen Anlauf. Diesmal mit einer klaren Spezialisierung auf die Drogenentwöhnung.

Mittlerweile kommen Patienten aus Hamburg, Lübeck und dem gesamten Kreisgebiet nach Ahrensburg oder in eine der Apotheken, mit denen die Ambulanz kooperiert. Sie bekommen dann unter Aufsicht den entsprechenden Ersatzstoff verabreicht oder erhalten ihn ausgehändigt – je nach Zuverlässigkeit des Patienten. Dadurch wird das Verlangen nach der Droge abgeschwächt. In der Zukunft will die Ambulanz die psychosoziale Betreuung noch weiter ausbauen. Schon jetzt kommt regelmäßig die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Waltraud Thomas, vom Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus in die Ambulanz, um Patienten zu betreuen.

>Kontakt: Trotz großer Betreuungs-anzahl hat die Substitutionsambulanz (Große Straße 41) noch Kapazitäten. Mehr Informationen unter 04102/779760 und www.heinrich-sengelmann-kliniken.de