Trittau : Stunde der Sternsinger: Singen für Flüchtlinge im Libanon

Die Trittauer Sternsinger segneten erst die Trittauer Verwaltung, Firmen und Geschäfte. Dann kommt der Auftritt in Kiel.

von Birgit Maurer

06. Januar 2020, 13:11 Uhr

„Den Segen können wir gut gebrauchen“, freute sich Bürgermeister Oliver Mesch über den Besuch der Sternsinger in der Verwaltung. Doch weil die neunjährige Jalda noch ein wenig zu klein ist, war die tatkräftige Hilfe des Bürgermeisters nötig, um den Segen „Christus segne dieses Haus“ über Meschs Bürotür anzubringen. So hob er sie kurzerhand hoch, „und dass der Segen nun ein bisschen schief hängt, wird mich immer an Jalda erinnern“, sagte Mesch.

Birgit Maurer

In die Spendendose wanderte ein Umschlag zur Unterstützung des weltweiten Kindermissionswerks, das sich für Kinder in Not einsetzt.

Das ist eine wichtige Sache. Uns geht es gut, so können wir anderen helfen. Oliver Mesch, Bürgermeister von Trittau

Die ehrenamtliche Betreuerin der Katholischen Kirche, Doris Wendt, berichtete:

Das ist die größte Spendenaktion von Kindern für Kinder. Im Vorjahr wurden über 50 Millionen Euro gesammelt. Doris Wendt, ehrenamtliche Betreuerin der Katholischen Kirche

In diesem Jahr sind die Spenden für die Flüchtlingshilfe im Libanon vorgesehen, wo sehr viele syrische Flüchtlinge leben.

Trittauer Sternsinger auch in Kiel unterwegs

19 Kinder waren gestern in Trittau unterwegs, um auch in Firmen und Geschäften ihren Segen zu bringen. Eine ganz besondere Ehre erwartete sie außerdem: Die Trittauer wurden auserwählt, auch der Landesregierung in Kiel den Segen zu überbringen und so ging es nach der Trittaurunde auf große Fahrt in die Landeshauptstadt.

In die privaten Haushalte von Steinhorst bis Witzhave kommen die Sternensinger kommenden Samstag. Den Abschluss findet die ökumenische Aktion Sonntag mit einem Gottesdienst in der Katholischen Kirche. Danach folgt noch ein Gastauftritt in der Martin-Luther-Kirche.