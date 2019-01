Bad Oldesloe : Studienreisen der Verbrauchergemeinschaft

Nach Bückeburg und Dänemark.

von shz.de

21. Januar 2019, 13:46 Uhr

Bad Oldesloe | Die Verbrauchergemeinschaft Kreis Stormarn stellt am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus zwei Studienreisen vor: Vom 20. bis 21. Juni ist eine zweitägige Fahrt zur Landpartie in Bückeburg mit Übernachtung in Rinteln geplant. Bei der Anreise wird die Gruppe eine Fruchtsaftgetränkeabfüllung besichtigen, am zweiten Tag wird die Landpartie auf Schloss Bückeburg besucht. Vom 29.August. bis 1. September gibt es eine Studienreise nach Süd-Dänemark. Ausgangspunkt ist Fredericia, Exkursionen nach Fünen, Esbjerg und zu Danfoss Universe in Nordborg, Rumverkostung in Flensburg und weitere Besichtigungen stehen auf dem Programm. Näheres auch unter www.vg-ks.de.