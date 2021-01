Am Markt : Streuwagen kracht in Glinder Stadtbäckerei

Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Zwei Verkäuferinnen kamen mit dem Schrecken davon.

Glas splitterte, Türen wurden aus den Aufhängungen gerissen und der Verkaufstresen stark beschädigt: Ein Streufahrzeug fuhr am Freitag in die Stadtbäckerei am Markt in Glinde. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Glinde und der Rettungsdienst versor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.