Street-Art Pacman als Virus-Gegner

Patrick Niemeier

28. April 2020, 14:50 Uhr

Bad Oldesloe | Wo sind die Superhelden, wenn man sie mal braucht? Wäre das reale und gefährliche Corona-Virus der Protagonist in einem fiktionalen Katastrophenfilm würde wohl ein adretter Wissenschaftler oder eine clevere Forscherin in einem geheimen Labor an einem Impfstoff forschen und ihn schließlich stolz präsentieren. Und wie würden Konsolen- und PC-Spiele–Freunde das Virus am liebsten besiegen? Mit einem großen Pacman, der Covid-19 einfach frisst. Diese Vorstellung wurde in Bad Oldesloer an mehreren Stellen sogar als Streetart umgesetzt und zeigt eine Art kulturelle Reaktion auf die aktuelle Situation.