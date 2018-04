Bad Oldesloe : Stormart von Stormarnhalle begeistert

Viel Lob für die dritte Auflage der Künstlermesse Stormart. Die Kreisstadt könnte fester Veranstaltungsort werden.

Es ist das wohl größte Kompliment, das Organisatoren und Künstler der Stadt Bad Oldesloe machen können: Weil die dritte Auflage der Stormart so gut lief, könnte es sein, dass die Zeiten wechselnder Standorte vorbei sind. Bürgermeister Jörg Lembke nutzte als Schirmherr seine Begrüßungsrede, um gleich darauf hinzuweisen, dass die Kreisstadt sich auch als Gastgeber der nächsten Stormart gerne zur Verfügung stellen würde.

„Wir denken ernsthaft darüber nach. Jeder Ort hatte seinen Reiz bisher, aber diese Halle ist perfekt für unser Projekt“, befand Ilse Siebel aus der Organisationsgruppe. Die Gänge seien breit genug, die einzelnen Künstler hätten ausreichend Platz und das Licht sei besser als erwartet. Die Kooperation mit der Stadt sei „einmalig gut“ verlaufen.

„Vor allem am Sonntag war auch die Pubikumsresonanz sehr gut. Wir können uns da aber nicht festlegen. Wir werden das besprechen und wenn ein Team aus Reinfeld, Trittau oder einer anderen Stadt oder Gemeinde kommt, das sagt, dass es der nächste Gastgeber sein wolle, dann bleiben wir dem Konzept treu, denke ich. Aber wenn wir uns einig sind, dass Oldesloe uns so gut gefallen hat und sich ein Team findet, dass die nächste Stormart auch wieder hier organisieren möchte – ja, warum dann nicht? Der Bürgermeister hat sich ja klar positioniert“, sagt Axel Richter vom Kunsthaus am Schüberg, der zu den Initiatoren der Stormart gehört. Der Förderverein Kunsthaus am Schüberg schlüpfte auch dieses Mal in die formelle Veranstalterrolle.

100 ausstellende Künstler unterschiedlichster Richtungen hatten ihre Zelte, oder besser gesagt: ihre Stellwände für zwei Tage in der Sporthalle am Exer aufgeschlagen. Unter Ausstellenden und Besuchern waren alle Altersstufen vertreten. Ebenso der Status der Professionalität: Manche sind reine Hobbykünstler, einige stehen noch relativ am Anfang, andere sind echte Profis und können auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Es gibt keine Vorauswahl durch eine Jury. „Das macht ja den Reiz aus, dass wir diese Vielfalt zeigen“, so Friederike Bielfeld, Künstlerin aus Bad Oldesloe und auch in der Galerie Bo-Art sehr aktiv. Sehr positiv war die Resonanz auf das gemeinsam während der Messe entstehende Projekt „Am laufenden Meter“, an dem auch Besucher mitwirken konnten und mit Edding-Stiften kleine Kunstwerke erschufen.

Für das leibliche Wohl sorgten die Landfrauen und die Jugend des Arbeiter Samariterbunds. Gelungene musikalische Untermalung gab es unter anderm durch die Singer-Songwriterin Mary Panzer, die Lehrerband der Schule am Masurenweg, „Samrock“, sowie durch Schüler der Ida-Ehre Schule.

Am Rhythmus der Stormarner Künstlermesse soll sich voraussichtlich nichts ändern. Somit würde die nächste Stormart 2020 stattfinden.