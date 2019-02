Ahrensburg : Stormarnschule wird Montag Europaschule

Europaschul-Ausstellung im Foyer.

14. Februar 2019, 14:16 Uhr

Ein großer Tag für die Stormarnschule in Ahrensburg: Am kommenden Montag, 18. Februar, wird das Gymnasium offiziell zur Europaschule erklärt. Ein guter Grund, diesen Tag ganz im Zeichen ihrer internationalen Ausrichtung mit einem umfangreichen Programm zu begehen. Den Auftakt macht um 9 Uhr der Festakt mit europäischer Chormusik, in dem Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien die Ernennungsurkunde überreicht. In der Europaschul-Ausstellung im Foyer präsentieren Schüler und Lehrer dann ihre vielseitigen europaorientierten Projekte: Austauschprogramme und internationale Lehrerfortbildungen sowie Fremdsprachen-Arbeitsgrupen und Sprach-Zertifikate, den bilingualen Englisch-Zweig und das Abibac-Profil mit dem deutsch-französischen Abitur, in Schleswig-Holstein einzigartig. Von 13 bis 15 Uhr öffnet die Schule ihre Tore allen, die sich von ihrer internationalen Ausrichtung ein Bild machen möchten – so auch künftige Fünftklässler und deren Eltern. Auf einem bunten Schulfest führen die Klassen der Unter- und Mittelstufe die Besucher auf eine kulturelle Reise durch insgesamt 20 Länder, während die Oberstufe mit einem kulinarischen Europa-Büfett in der Cafeteria aufwartet.