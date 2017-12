Stormarns Bauern haben einen neuen Vorsitzenden

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

von Rolf Blase

erstellt am 13.Dez.2017 | 16:18 Uhr

Der Kreisbauernverband Stormarn hat einen neuen Vorstand. Vorsitzender Hans-Joachim Wendt (63) aus Grabau trat nach zwei Perioden nicht mehr zur Wiederwahl an. Altersbedingt: Der Kandidat darf laut Satzung des Bauernverbands nicht älter als 62 Jahre sein. Zu seinem Nachfolger wurde Friedrich Klose aus Trittau gewählt. Der 58-jährige Rinderzüchter mit Leib und Seele hatte vor 25 Jahren mit dem Meilsdorfer Hof von Otto Köhler eine GbR gegründet, als er in Trittau aussiedelte. Das Unternehmen verfügt heute über 230 Milchkühe mit der entsprechenden Milchquote. Neben der Rinderzucht bewirtschaftet der Betrieb 350 Hektar, auf denen Mais, Weizen, Raps, Roggen und Gerste angebaut werden. Und mit dem Biogas aus der hofeigenen Vergärungs-Anlage wird das Schönaubad in Trittau beheizt.

Zum zweiten und dritten Vorsitzenden des Kreisbauernverbands wurden mit Johannes Christian Scherrer aus Bad Oldesloe und Marcus Babbe aus Travenbrück Vertreter der jüngeren Generation gewählt. Volker Westphal aus Stapelfeld, Karsten Kaack aus Wesenberg, Ernst-Wilhelm Schorr aus Feldhorst und Dirk Eylmann aus Großensee komplettieren den Vorstand. Der Kreisbauernverband ist die Vertretung der landwirtschaftlichen Betriebe. Seit vielen Jahren sind die Stormarner gemeinsam mit den Bauern aus dem Herzogtum Lauenburg in einem Verband mit einem Geschäftsführer organisiert, wobei beide Verbände eigenständig sind. Nach den Wahlen auf Orts-, Bezirks- und Kreisebene wird 9. Januar in Rendsburg ein neuer Landesvorstand gewählt. Seit zehn Jahren ist der ehemalige Kreisvorsitzende Werner Schwarz aus Rethwisch Landesvorsitzender und auch stellvertetender Bundesvorsitzender des Bauernverbands.