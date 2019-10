Stormarner zeigen ein großes Herz für Tiere

Glinde | Bei der Hilfsaktion für das an Hufkrebs erkrankte Shire Horse „Graham“ kamen nach dem Aufruf im Stormarner Tageblatt innerhalb weniger Stunden ein Betrag von 5135 Euro zusammen, und stündlich werden es mehr: „Ich bin überwältigt“, schrieb uns Feuerwehrmann Peter Krause von der Freiwilligen Feuerwehr Glinde. Er sammelt das Geld für die notwendige Operation des Kaltblutpferdes, das mit einer maximalen Masse von mehr als 1200 Kilogramm sowie einer Widerristhöhe von durchschnittlich 1,78 Meter zur größten Pferderasse der Welt zählt. Jetzt wird dem seltenen Pferd geholfen: „Graham“ ist seit Dienstag bei Martin Jansa im Zentrum für Hufchirurgie in Boitzen untergebracht. Gestern begann die Behandlung. „Die Spendenaktion lassen wir weiterlaufen. Sollte nicht der gesamte Betrag für die Operation und Behandlung von Graham benötigt werden, suchen wir gemeinsam mit dem Kreis Stormarn eine Tierschutzorganisation im Kreis, der wir mit den Spenden helfen können. Wir sind sehr froh über die Hilfsbereitschaft der vielen Spender und sagen von ganzem Herzen Dankeschön“, so Peter Krause.