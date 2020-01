Betrachtungen zum Jahresbeginn : Stormarner Wochenschau: Von guten Vorsätzen

2020 ist ein noch weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Im Kreis stehen viele Projekte auf der Agenda.

von Stephan Poost und Cordula Poggensee

03. Januar 2020, 14:30 Uhr

Das Jahr ist noch ganz neu – ein unbeschriebenes Blatt, wie es unsere Karikaturistin sieht – die guten Vorsätze sind es auch.

Vorsätze im Kreis

So will der Kreis den ÖPNV weiter stärken, das Radwegenetz weiter sanieren und das Klimaschutzkonzept fortschreiben. Zudem kommt die Wertstofftonne und auf dem Weg zu einem neuen Rettungszentrum und einer neuen Rettungsleitstelle will der Kreis wichtige Schritte gehen.

Bad Oldesloe

Auch in der Kreisstadt will man sich um die Busse kümmern und die Taktzeiten verdichten und weitere Schulen sanieren. Zudem wird die „Kultur für ältere Erwachsene“ – gemeint sind wohl Senioren – intensiviert. In Großhansdorf soll die Doppik in der Verwaltung eingeführt werden, ein Kunstrasenplatz wird saniert und auch in die Schulen wird investiert.

Bargteheide feiert in diesem Jahr: „50 Jahre Stadtrechte“.

Ahrensburg

In Ahrensburg ist die „To-Do-Liste“ für 2020 extrem lang. So sollen unter anderem die Planungen für die Bebauung der Alten Reitbahn, der Bau der Bahnlinie S4 und auch der Neubau des Badlantics weiter konkretisiert werden.

Endlich losgehen soll es hingegen im denkmalgeschützten Rathaus – nach mehr als einem Jahr Verzögerung. Die insgesamt zehn Millionen Euro teure Grundsanierung soll – so ist zumindest avisiert – Ende 2022 fertig sein.

Das Schicksal des Stormarnplatzes hat in der jüngsten Vergangenheit bereits zahlreiche Gemüter erhitzt – in 2020 soll nun endlich eine Entscheidung darüber fallen, ob auf der Grünfläche hinter dem Rathaus eine Tiefgarage oder ein Parkgarage entstehen soll. Die angedachten provisorischen Stellplätze könnten dort bereits Ende des Jahres entstehen.

Und auch beim Wohnungsbau gibt es konkrete Vorhaben. So sollen im Sommer die Bauarbeiten auf dem ehemaligen VW-Gelände an der Hamburger Straße beginnen, wo insgesamt 106 Zwei- bis Vier-Zimmer Wohnungen – darunter 32 Sozialwohnungen – sowie eine Tiefgarage mit 82 Stellplätzen Mitte 2022 bezugsfertig sein sollen.

In Trittau will die Gemeinde die Sanierung der Großenseer Straße abschließen und die der maroden Otto-Hahn-Straße angehen. Außerdem soll die Tartanbahn im Sportzentrum saniert und ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr angeschafft werden. Schauen wir mal, was von den guten Vorsätzen übrig bleibt.

Kostenfrage

Keine zusätzlichen Kosten, verspricht die AWSH bei Einführung der neuen Wertstofftonnen. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, wenn mehr Wertstoff anfällt als Platz in der Tonne ist, hat man das Nachsehen. Hier wäre es flexibler, weiterhin den gelben Sack anzubieten, den könnte man – so wie auch jetzt schon – einfach dazustellen. Zumal die Kosten für Verpackungen ja bereits durch Lizenzgebühren für den Grünen Punkt abgegolten sind. Und diese Kosten zahlt jeder Kunde sowieso.