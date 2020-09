Fußball-Kreisliga : Stormarner Trio legt zweiten Sieg nach

Die Stormarner Fußball-Kreisligisten SSC Hagen II, VfR Todendorf und SV Türkspor halten sich auch am 2. Spieltag schadlos.

Kreis Stormarn | In der Süd-Staffel der Fußball-Kreisliga haben sich der SSC Hagen Ahrensburg II und der VfR Todendorf auch am zweiten Spieltag schadlos gehalten. Die Ahrensburger gewannen das Stormarnderby gegen den SSV Großensee ebenso mit 3:1, wie Aufsteiger Todendorf seine Auswärtspartie beim TSV Berkenthin. In der Staffel Mitte-Süd erwischte der SV Türkspor Oldesloe ebenfalls einen optimalen Start in die neue Saison und feierte beim 2:0 im Stadtderby gegen den VfL Oldesloe seinen zweiten Dreier.





Kreisliga-Staffel Süd

SSC Hagen Ahrens. II – SSV Großensee 3:1 (1:1)

„Wir haben eine schwache erste Hälfte gespielt“, fand SSC-Trainer Michal Ratajczak trotz des Sieges Anlass zur Kritik. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dann präsenter. „Die Gäste hatten vielleicht mehr Spielanteile, aber wir haben die Fehler von Großensee eiskalt bestraft“, sagte Ratajczak. SSV-Coach Christian Ladwig war derweil genervt: „In der zweiten Halbzeit waren wir zu unkonzentriert, nicht mehr griffig genug und nach vorne nicht mehr zwingend.“

Tore: 1:0 Krüger (22.), 1:1 Hoffmann (31.), 2:1 Laß (56.), 3:1 Galica (61.)

TSV Berkenthin – VfR Todendorf 1:3 (1:2)

Aufsteiger Todendorf feierte seinen zweiten Saisonsieg. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser“, freute sich VfR-Assistenztrainer Oliver Strey über die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel verlor der VfR zwar etwas den Faden, kam aber dennoch zu Chancen und machte mit dem dritten Treffer den verdienten Auswärtserfolg perfekt.

Tore: 0:1, 1:3 Schmidt (40., 74.), 0:2 Peters (44.), 1:2 Schwarz (45.)





Kreisliga-Staffel Mitte-Süd

VfL Oldesloe – SVT Bad Oldesloe 0:2 (0:1)

„Es war ein hitziges Derby, in dem wir mehr Spielanteile hatten, einige gute Chancen und hinten kaum etwas zugelassen haben“, resümierte VfL-Coach Andreas Goldau, dessen junge Elf dennoch ins Hintertreffen geriet. Nach dem Seitenwechsel biss sich die VfL-Offensive dann die Zähne an Türkspor-Keeper Nemanja Conic aus. Eiskalt indes die Gäste, die eine ihrer wenigen Möglichkeiten zum Siegtreffer nutzten. „Im Gegensatz zum VfL haben wir unsere Chancen genutzt und deshalb nicht unverdient gewonnen“, sagte SVT-Coach Christian Borrek.

Tore: 0:1 Tekin (35.), 0:2 J. Borrek (64.)

JuS Fischbek – VfL Rethwisch 3:1 (2:1)

JuS Fischbek feierte im Stormarnderby zwar den ersten Sieg, brauchte aber eine halbe Stunde Anlauf, um die Partie in den Griff zu bekommen. Per Strafstoß brachte Burim Ukshini die Platzherren in Führung. Jasper Gienow konnte zwar ausgleichen. Doch Kevin Passow besorgte den 2:1-Halbzeitstand, ehe Olcay Aykir für die Entscheidung sorgte. „Wir haben zwar wieder einige gute Chancen nicht genutzt, aber heute zählt nur der Sieg“, wollte JuS-Coach Bahattin Altinalana mit seiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen.

Tore: 1:0 Ukshini (31./Foulelfmeter), 1:1 J. Gienow (38.), 2:1 Passow (44.), 3:1 Aykir (77.)

Großenasper SV – Bargfelder SV 3:3 (1:2)

„Auch wenn wir den ersten Durchgang dominiert haben, hat uns unsere Abschlussschwäche wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht“, haderte BSV-Coach Frank Witte mit der schlechten Chancenverwertung seiner Elf: „Im ersten Durchgang hätten wir deutlich vorne liegen müssen.“ Nach der Pause verloren die Gäste den Faden. „Am Ende war das 3:3 sogar glücklich, denn Großenaspe hat in der Schlussphase noch zwei Hochkaräter liegen gelassen“, gestand Witte.



Tore: 1:0 Grabowski (12.), 1:1 Röhrs (21.), 1:2 L. Tägert (24.), 2:2 Graf (58./Foulelfmeter), 2:3 Jahn (64.), 3:3 Grabowski (70.)