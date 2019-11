Stormarner Trecker-Konvoi im Stau

Mindestens 200 Traktoren aus dem Kreis beteiligen sich an Protestfahrt nach Berlin

26. November 2019, 13:34 Uhr

Meilsdorf/Hamberge | Gestern in der Bundeshauptstadt: Es geht nichts mehr. Der Stormarner Trecker-Konvoi steckt im Berliner Verkehrschaos fest, berichtet uns Tanja Schmidt aus Meilsdorf, die zusammen mit ihrem Mann Andreas und Tochter Jasmina in der Trecker-Kolonne „K5“ mitgefahren ist. „Seit 11 Uhr heute Morgen stecken wir etwa sechs Kilometer von der Siegessäule entfernt fest. Wir hoffen, dass es für uns bald weiter geht, denn wir wollen auf jeden Fall bei der Kundgebung am Brandenburger Tor dabei sein.“

Mit neun Treckern waren sie am Montagabend auf dem Hof Menzel in Meilsdorf in Richtung Witzeeze bei Schwarzenbek gestartet. Als sie dort ankamen, hatte sich der Konvoi auf bereits 30 teilnehmende Trecker erhöht. Gemeinsam hatten sie dort auf den Konvoi aus Hamberge gewartet, der um 21 Uhr losgefahren ist. „Gegen Mitternacht haben wir uns in den großen Konvoi eingereiht und gegen drei Uhr den Zwischenstopp in Perleberg in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Nach einer Erfrischungspause fuhren wir weiter nach Berlin. Dort kamen wir am frühen Dienstagmorgen an.“ Insgesamt sind um die 200 Traktoren aus Stormarn dabei. Leider hat es ein Großteil des Stormarner Konvois „K5“ dann doch nicht bis zur Kundgebung geschafft. „Es waren einfach zu viele Trecker mit demselben Ziel. Die Straße war komplett blockiert“, so Landwirt André Fennert aus Hamberge, der ab Perleberg den Zug mit 3200 Treckern angeführt hat:

„Wir haben daraufhin über Handy und Sprechfunkgeräte eine Verbindung zu Kollegen vom Organisations-Team der Initiative „Land schafft Verbindung“ aufgebaut und die Reden von Umweltministerin Svenja Schulze und Agrarministerin Julia Klöckner mitgehört, auch die Pfiffe und Buhrufe kamen dabei deutlich durch. Zum Glück hatten uns die Reinfelder Landfrauen beim Zwischenstopp in Perleberg mit einem hervorragenden Frühstück fit für den Berlin-Besuch gemacht. Jetzt ruhen wir uns aus. Einige von uns treten noch heute die Heimreise nach Stormarn an.“

In Schleswig-Holstein gab es drei Startpunkte: Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg), Nützen (Kreis Segeberg) und Hamberge (Kreis Stormarn).

>Die Bauern demonstrierten in erster Linie gegen die verschärfte Gülleverordnung und das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten. Sie befürchten, wegen immer schärferer Naturschutzvorschriften nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu können. Sie forderten auch mehr Wertschätzung für ihre Arbeit ein.