Bad Oldesloe : Stormarner THW-Helfer beim Moorbrand im Einsatz

Nach dem Raketentest im Emsland müssen auch THW-Experten aus Oldesloe und Ahrensburg bei den Löscharbeiten helfen.

von shz.de

21. September 2018, 12:48 Uhr

„Der Einsatzauftrag kam kurzfristig und etwa drei Stunden nach dessen Eingang war unser gemeinsamer Zugtrupp aus Bad Oldesloe/Ahrensburg bereits in Richtung Meppen zum Moorbrand unterwegs“, sagte Holger Zentawer, Chef des THW-Ortsverbandes Ahrensburg. Die ehrenamtlichen THW-Spezialisten Michael Brandes, Fabian Oving und Claus-Uwe-Hansen sind jetzt Teil eines Teams von insgesamt 350 THW-Helfern, das sich derzeit aus 67 Ortsverbänden und vier Landesverbänden zusammensetzt. Sie fördern am Brandort in Meppen Löschwasser über längere Wegstrecken, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern, versorgen die verschiedenen Einsatzstellen mit benötigtem Treibstoff und leuchten die Einsatzorte aus. Bis Dienstagabend sind die Stormarner in Meppen eingesetzt, dann werden sie von weiteren Kräften aus Stormarn abgelöst. Seit mehr als zwei Wochen brennt die Moorfläche bei Meppen, nach gestrigem Stand auf einer Fläche von acht Quadratkilometern. Rund 1000 Einsatzkräfte sind vor Ort.