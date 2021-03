Frage zum Wochenende : Stormarner Inzidenz über 70 - kamen Lockerungen zu früh oder genau richtig?

Schulen und Einzelhandel durften aus dem Shutdown kommen. Und das trotz einer Inzidenz über 70. War das richtig?

Avatar_shz von Patrick Niemeier

12. März 2021, 18:41 Uhr

Bad Oldesloe | Nach und nach fährt das Leben wieder ein Stück hoch in Norddeutschland und somit auch in Stormarn. Bei den meisten Maßnahmen orientiert man sich dabei an der Corona-Inzidenz für das gesamte Land. Und dabei an dem Wert 50 oder möglichst unter 50. In Stormarn lag er die gesamte Woche allerdings über 70. Eigentlich lokal, regional streng gesehen zu hoch für die Lockerungen.

Teilweise führt auch das Verhalten auf den Straßen und vor Geschäften zu Sorgenfalten, ob die Pandemie so in den Griff bekommen werden kann und die dritte Welle verhindert.

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Kamen die Lockerungen für Stormarn in dieser Form zu früh? Nein. Das war genau richtig und auch notwendig. Ja. Man sieht, dass wir noch nicht so weit waren. Die Impfungen haben Vorrang. Jein. Lockerungen ja, aber es waren zu viele gleichzeitig. Nein, denn der Shutdown war insgesamt nicht effektiv. Ja, man hätte lieber den Shutdown nochmal kurz verschärfen sollen. zum Ergebnis

